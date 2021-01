Willow: Jonathan Entwistle nuovo regista della serie

Il mondo fantastico di Willow ritornerà sugli schermi con una serie sequel e, dopo l'abbandono di Jon M. Chu, è stato svelato il nome del nuovo regista: Jonathan Entwistle.

Il filmmaker sarà coinvolto dietro la macchina da presa del pilot e con l'incarico di produttore esecutivo del progetto ambientato molti anni dopo il lungometraggio cult.

Il progetto che continuerà la storia di Willow, prodotto per Disney+, vedrà quindi coinvolto Jonathan Entwistle, già regista delle serie The End of the F***ing World e I Am Not Okay with This.

Il filmmaker ha dichiarato: "Willow, con il suo epico mondo all'insegna delle spade, magia e avventura, ha conquistato e influenzato così tante persone. Sono eccitato a intraprendere questo viaggio e lavorare con Jonathan Kasdan e Wendy Mericle, co-showrunner della serie, per creare qualcosa che sia profondamente radicato in quel film originale e sia inoltre un'aggiunta fresca, divertente e affascinante alla storia così tanto amata. Poter muovermi in uel mondo così scrupolosamente creato da Ron Howard nel 1988 è per me un sogno che si realizza".

Le riprese dovrebbero svolgersi prossimamente in Galles. Tra gli interpreti ci saranno Ellie Bamber, Erin Kellyman e Cailee Spaeny.

Il cast del film originale aveva Val Kilmer nei panni del coraggioso guerriero Madmartigan, mentre il protagonista, Willow appunto, era impersonato da Warwick Davis il quale si ritrova a dover proteggere una bambina, Elora Danan, dai poteri oscuri della crudele regina Bavmorda. Ad aiutarli c'era anche la figlia della sovrana Sorsha a cui presta il volto l'attrice Joanne Whalley.