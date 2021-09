Willie Garson, l'attore di Sex and City è morto a 57 anni

Willie Garson, attore noto per il ruolo di Stanford Blatch in Sex and the City e per il personaggio di Mozzie in White Collar - Fascino criminale, è morto il 21 settembre 2021 a 57 anni. Un membro della famiglia ha confermato la triste notizia a Variety. La causa del decesso non è ancora stata svelata.

In un toccante post su Instagram, il figlio Nathen scrive: "Ti amo così tanto papà. Riposa in pace. Sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te. Ti amerò sempre, ma penso che sia ora che tu parta per un'avventura tutta tua. Sarai sempre con me. Ti amo più di quanto saprai mai e sono felice che tu possa essere in pace ora. Sei sempre stato la persona più tosta, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto. Sono contento che tu abbia condiviso il tuo amore con me. Non lo dimenticherò mai e non lo perderò mai"

Willie Garson e Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio Amore e sesso

Nella popolare serie HBO Sex and the City, Willie Garson interpretava l'agente Stanford, arguto e modaiolo miglior amico di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Garson tornò nel personaggio ni film ispirati al franchise HBO, Sex and the City e Sex and the City 2. Di recente aveva partecipato alle riprese del revival HBO Max And Just Like That....

Garson, nato nel New Jersey, ha iniziato la formazione come attore all'età di 13 anni e ha continuato a studiare alla Wesleyan University. Il suo primo successo a Hollywood è stato in ruoli da ospite in programmi TV come Cin Cin e Casa Keaton. Proprio in televisione, Willie Garson si è costruito una reputazione come caratterista. Oltre al suo ruolo in Sex and the City, ha avuto parti memorabili in White Collar, NYPD Blue e Hawaii Five-0.

Toccante l'ultimo post dell'attore su Twitter pubblicato a inizio settembre:

"Siate gentili gli uni con gli altri... Sempre. Vi amo tutti. Praticate la gentilezza"