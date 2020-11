William Friedkin, il regista de L'Esorcista saluta Daria Nicolodi: "Sarà sempre amata"

Anche William Friedkin, regista de L'Esorcista, ha voluto dire addio a Daria Nicolodi, attrice e co-sceneggiatrice di Suspiria ed ex compagna di Dario Argento, morta all'età di 70 anni.

Suspiria: Jessica Harper sotto la pioggia scrosciante

Questa settimana il mondo del cinema ha detto addio a Daria Nicolodi, attrice che nel corso della sua carriera ha saputo rendere ancora più prestigioso il cinema italiano agli occhi del mondo. Non a caso, la sua scomparsa è stata riportata da tutte le maggiori testate internazionali e l'annuncio è stato seguito da un fiume di messaggi sui social, condivisi da semplici appassionati di cinema ma anche da attori e registi che hanno amato il suo talento multiforme, prestato alla recitazione, cinematografica e teatrale, ma anche alla scrittura di soggetti e sceneggiature celebri, come nel caso di Suspiria e Inferno, diretti dal suo ex compagno Dario Argento.

Linda Blair scherza con William Friedkin sul set de L'esorcista

Tra i tanti che hanno voluto omaggiare Nicolodi c'è anche William Friedkin, regista del film horror per eccellenza, L'esorcista. "La meravigliosa attrice e scrittrice Daria Nicolodi è morta. Il mio cuore è con sua figlia Asia e suo marito e collaboratore, Dario Argento. Sarà sempre ammirata e amata": queste le parole condivise su Twitter da Friedkin. Ricordiamo che, a differenza di quanto erroneamente scritto nel post in questione, Daria Nicolodi e Dario Argento non erano sposati e non stavano più insieme da anni.

Daria Nicolodi in una scena del film Schock del 1977

Anche un altro regista, Edgar Wright, ha voluto dare il suo ultimo saluto a Daria Nicolodi attraverso i social, scegliendo Instagram per condividere le seguenti parole: "Riposi in pace la meravigliosa Daria Nicolodi, co-autrice di Suspiria e protagonista magnetica di Shock, Tenebre, Phenomena, Opera e, il mio preferito, Deep Red (Profondo Rosso)". L'omaggio di Wright testimonia quanto Nicolodi sia riuscita a conquistare differenti generazioni di cinefili e quanto sia profondo il segno da lei lasciato nell'universo del cinema horror.