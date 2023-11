L'esorcista: oltre 30 minuti di dietro le quinte inedito e scene scartate trapelate online [VIDEO]

Recentemente, è approdato online un inedito dietro le quinte del classico horror L'esorcista, diretto da William Friedkin, che mostra ben 30 minuti di rarità e scene tagliate dal montaggio finale.

Alcuni di questi filmati potrebbero essere stati visti in documenti precedenti (Fear of God di Mark Kermode, per esempio), ma la maggior parte di essi è nuova di zecca. Tra i punti salienti vi sono le riprese della gita turistica a Washington, che è stata eliminata, in cui Regan chiede a sua madre della morte, la sequenza della "camminata del ragno", che vede Regan inarcare la schiena e strisciare giù per le scale con un'angolazione terrificante, la prova completa del trucco di Pazuzu con Eileen Dietz che sostituisce Linda Blair e molto altro ancora.

Scene mai viste prima!

Vediamo anche una prima prova di trucco in cui la stessa Blair sfoggia un look molto diverso nei panni di Regan posseduta. Friedkin aveva precedentemente rivelato di aver voluto modificare questo particolare design del personaggio perché riteneva che avesse un aspetto un po' troppo "stregonesco" e, dopo aver visto il video, è difficile contraddirlo!

L'esorcista - Il credente, David Gordon Green: "Ellen Burstyn era scettica, mi disse 'Diavolo, non lo faccio'"

Si tratta di un'occasione imperdibile per tutti i fan del classico di Friedkin, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario. Su queste pagine trovate anche la recensione de L'esorcista - Il credente, film di David Gordon Green che dà il via a una nuova trilogia.