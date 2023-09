The Caine Mutiny Court-Martial: trailer per l'ultimo film diretto da William Friedkin

Showtime ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Caine Mutiny Court-Martial, ultimo film in carriera diretto da William Friedkin, scomparso lo scorso agosto all'età di 87 anni.

Interpretato da Jason Clarke (Oppenheimer), Jake Lacy (The White Lotus) e Kiefer Sutherland (24), il film è stato recentemente presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e sarà disponibile in streaming e VOD per tutti gli abbonati Showtime e Paramount+ with Showtime venerdì 6 ottobre, prima di debuttare in onda su Showtime domenica 8 ottobre.

Tratto dal romanzo Premio Pulitzer di Herman Wouk e precedentemente portato sul grande schermo dalla Columbia Pictures nel 1954, con Humphrey Bogart come protagonista, The Caine Mutiny Court-Martial racconta la storia di Barney Greenwald (Clarke), uno scettico avvocato della marina che, all'inizio di una corte marziale, accetta con riluttanza di difendere il tenente Steve Maryk (Lacy), primo ufficiale della marina che ha preso il controllo della U.S.S. Caine dal suo dominante capitano tenente Philip Francis Queeg (Sutherland) durante una violenta tempesta marina in acque ostili.

Man mano che il processo procede, Greenwald diventa sempre più preoccupato e si chiede se gli eventi a bordo del Caine siano stati considerati un vero e proprio ammutinamento o semplicemente gli atti di coraggio di un gruppo di marinai che non si fidavano del loro instabile leader.

Nel cast troviamo anche Monica Raymund (Chicago Fire), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Jay Duplass (Transparent), Tom Riley (The Nevers) e Lance Reddick (John Wick).

William Friedkin, Linda Blair ricorda il regista del cult L'esorcista: "Ha cambiato la mia vita per sempre"

Completato dalla Republic Pictures prima della scomparsa di Friedkin, il film è prodotto da Annabelle Dunne (Joan Didion: The Center Will Not Hold) e Matt Parker (Beasts of the Southern Wild). Michael Salven (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) e Mike Upton (John Wick) sono i produttori esecutivi, mentre la distribuzione è affidata alla Paramount Global Content Distribution.