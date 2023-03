Willem Dafoe: "Mi sono fatto schiaffeggiare da Emma Stone 20 volte sul set, anche se ero fuori campo"

Emma Stone non recita in un film da Crudelia del 2021, ma il suo ritorno sul grande schermo sarà "manesco", come rivela la sua co-star di Poor Things e And Willem Dafoe. L'attore ha svelato un retroscena del lavoro sul set del nuovo film di Yorgos Lanthimos dove avrebbe chiesto a Emma Stone di schiaffeggiarlo ripetutamente, anche quando era fuori campo.

In Poor Things, ispirato al mito di Frankenstein, Emma Stone interpreta una donna il cui cervello viene sostituito da quello del suo bambino non ancora nato, mentre i dettagli della trama di AND rimangono nascosti, anche se di recente sono trapelate foto dal set che mostrano Emma Stone gravemente ferita. E proprio sul set di Willem Dafoe avrebbe chiesto a Emma Stone di schiaffeggialo in faccia 20 volte.

In un nuovo profilo di Dafoe pubblicato dal New York Times, è stato rivelato che Dafoe ha chiesto di essere schiaffeggiato ripetutamente per una scena in cui non appare nemmeno davanti alla telecamera. Emma Stone schiaffeggia il personaggio di Dafoe, che è fuori campo nella ripresa. Ma questo non ha impedito a Dafoe di voler essere presente sul set anche se non era necessario che fosse lì.

"Questo è quello che vuoi dagli attori", ha commentato il regista Yorgos Lanthimos. "Voler farne parte in qualsiasi modo."

"C'è questo istinto a recitare che molti attori hanno, il tipo di interprete che comunica 'Guardami, guardami!'", ha aggiunto Emma Stone. "Willem è l'opposto di quello. Forse è cambiato nel corso degli anni. Molti attori con cui lego lo fanno da molto tempo, sono passati da 'io' a 'noi'".