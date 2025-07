Willem Dafoe lavorerà ancora con il regista di Nosferatu al suo nuovo horror, Werwulf

Dopo aver lavorato insieme negli ultimi tre film, The Lighthouse, The Northman e Nosferatu, i due riuniranno le forze per il remake de L'uomo lupo

In maniera per nulla sorprendente, è arrivata la conferma che Willem Dafoe si sarebbe unito al cast di Werwulf, la prossima fatica cinematografica di Robert Eggers, sancendo di fatto la loro quarta collaborazione consecutiva.

I due hanno cominciato a collaborare nel piccolo film indipendente The Lighthouse, seconda regia di Eggers dopo The Witch. Dopodiché sono diventati amici e stretti collaboratori nelle pellicole successive del regista prodotte dalla Universal: The Northman e Nosferatu.

Non solo, qualche settimana fa era stato riportato che i due erano al lavoro anche su un nuovo adattamento del classico natalizio A Christmas Carol, tratto da Charles Dickens, con Dafoe che avrebbe vestito i panni del protagonista della storia, ovvero Ebenezer Scrooge. Per quest'ultimo progetto però manca ancora l'ufficialità, ma il film sarebbe già in fase di sviluppo attivo.

Nosferatu: Willem Dafoe con Ralph Ineson in una scena

Di cosa parla Werwulf e quando iniziano le riprese?

Le riprese di Werwulf, la cui uscita è prevista per il Natale del 2026, dovrebbero iniziare a settembre a Elstree, in Inghilterra, secondo un bando di casting britannico che ha fatto recentemente il giro del web. Eggers sarebbe in fase di pre-produzione e starebbe collaborando nuovamente con il poeta e sceneggiatore islandese Sjón, con il quale ha già co-scritto la sceneggiatura di The Northman.

Eggers ha descritto il film come "la cosa più cupa che abbia mai scritto", un'affermazione audace vista l'implacabile cupezza dei suoi lavori passati. Un membro del team audio di Eggers ha recentemente scritto su BlueSky che aveva "bisogno di un abbraccio" dopo aver letto la sceneggiatura. Se questo è un indizio, Werwulf potrebbe far sembrare The Witch e The Lighthouse favole della buonanotte.

Si dice che la storia sia ambientata nell'Inghilterra del XIII secolo e, come tipico di Eggers, i dialoghi saranno fedeli al periodo, utilizzando l'"Old English". A un certo punto Eggers aveva preso in considerazione l'idea di girare il film in bianco e nero, una mossa che, secondo quanto riferito, è stata scartata in favore di una palette visiva più tradizionale.