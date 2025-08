Willem Dafoe inedito: balla in abito da sera e diventa immediatamente virale

Willem Dafoe torna a far parlare di sé, questa volta lontano dai set cinematografici e dalle interpretazioni intense che lo hanno reso celebre. L'attore, classe 1955, è diventato protagonista di un momento che ha scatenato l'entusiasmo dei social: un breve video virale in cui si muove a ritmo di musica indossando un abito da sera nero, con disinvoltura e stile. La clip, pubblicata su TikTok dall'utente ZoëBLEU, ha ottenuto migliaia di visualizzazioni nel giro di poche ore.

Nel video, Dafoe appare rilassato mentre esegue alcuni semplici movimenti d'anca, calzando pantofole verdi e completando il look con una vistosa collana. La scena è stata accolta con entusiasmo dagli utenti, che hanno riempito la sezione commenti di battute, riferimenti e affetto nei confronti dell'attore.

Le reazioni entusiaste dei fan sui social

La didascalia del post chiarisce il contesto: si tratta di una scena legata a Gonzo Girl, il film con Camila Morrone e Patricia Arquette, in cui Dafoe è uno dei protagonisti. L'utente TikTok, presumibilmente coinvolta nella produzione, ha scritto: "Uno dei momenti più belli della mia vita è stato far indossare a Willem questo vestito senza maniche per Gonzo Girl". Una frase che sottolinea l'entusiasmo del dietro le quinte.

Willem Dafoe stuns in newly shared video. pic.twitter.com/BNEeDG9ayr — Pop Base (@PopBase) August 3, 2025

La risposta del pubblico non si è fatta attendere. Tra i commenti, qualcuno ha scritto divertito: "È proprio un padre di ragazza", mentre un altro ha ironizzato con un riferimento al celebre personaggio di Norman Osborn in Spider-Man: "Anch'io sai sono una specie di diva". La frase parafrasa la celebre battuta: "Sai, sono una specie di scienziato anch'io". Su Reddit, altri utenti hanno definito il momento "iconico" e "pieno di sana energia", confermando quanto l'attore sia amato anche per la sua eccentricità e capacità di prendersi poco sul serio.

Chi conosce bene Willem Dafoe sa che questo momento non è del tutto insolito. In un'intervista rilasciata nel 2023 a WIRED, l'attore aveva ammesso che il ballo è una delle sue passioni, anche se ha precisato che lo pratica solo "in determinate circostanze".

Nel corso della sua carriera, Dafoe ha avuto più volte occasione di mettere in mostra le sue doti fisiche e la sua espressività. Oltre a Gonzo Girl, ha recitato nel videoclip Avrio Vrady del duo musicale greco Gamma Gamma, dove si cimenta in una danza intensa e coreografata.