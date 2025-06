A Christmas Carol: Robert Eggers dirigerà il remake con Willem Dafoe nei panni di Scrooge

Secondo quanto riportato da Variety, sembra che nel futuro di Robert Eggers ci sarà un nuovo adattamento di A Christmas Carol, popolarissimo racconto di Charles Dickens. Non solo, a interpretare il ruolo di Scrooge nel film prodotto da Warner Bros. potrebbe esserci Willem Dafoe, sodale collaboratore del regista.

Sebbene al momento non ci siano altri nomi legati al progetto in questa fase iniziale di sviluppo, il nome di Dafoe nei panni del cattivo della storia è emerso subito, data la collaborazione tra lui ed Eggers dura ormai da anni.

Le fonti non sarebbero sorprese se proprio Dafoe salisse a bordo del progetto nel prossimo futuro. I due hanno lavorato insieme per la prima volta in The Lighthouse di A24 con Dafoe che è tornato a ricoprire ruoli di supporto nei due successivi film di Eggers, The Northman e Nosferatu, realizzati per la Focus Features, studio che fa capo alla Universal.

Charles Dickens è il prossimo passo nella carriera di Eggers?

Un'immagine del regista Robert Eggers

Nonostante la notizia di questa nuova versione di A Christmas Carol in arrivo, Eggers rimane comunque impegnato a dirigere Werwulf, il suo nuovo horror per Focus Features. Il remake tratto da Dickens costituirebbe il suo primo film prodotto dalla Warner Bros.

Nosferatu: Willem Dafoe con Lily-Rose Depp in una scena

Il remake di Nosferatu di Eggers è stato un successo al botteghino per il regista e per Focus quando è uscito lo scorso dicembre, incassando un totale di 181 milioni di dollari a livello globale. Inoltre, ha ottenuto parecchi premi e riconoscimenti, incluse le quattro nomination agli Oscar per la fotografia, i costumi, la produzione, il trucco e l'acconciatura.

Il Canto di Natale di Dickens, novella pubblicata nel 1843, ha visto numerosi adattamenti da parte di produzioni maggiori e minori nel corso dei decenni. Ci sono spettacoli annuali di compagnie teatrali locali, film d'animazione provenienti da tutto il mondo e piccoli film indipendenti. I Muppet, Mr. Magoo, Scrooge McDuck e Barbie hanno riadattato la sua storia, mentre registi come Robert Zemeckis, Sean Anders e Richard Donner sono tra i registi che hanno trasposto il materiale al cinema.

Un primo piano di Scrooge nel film d'animazione A Christmas Carol (2009)

Quali sono gli ultimi adattamenti di A Christmas Carol?

L'ultimo adattamento della storia per il cinema è A Christmas Carol, film realizzato con l'aiuto della performance capture diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Jim Carrey nei panni sia di Scrooge che dei tre fantasmi. Prodotto da Walt Disney Pictures e ImageMovers, è stato distribuito nel novembre 2009 in Disney Digital 3-D. Questo adattamento, per lo più fedele al romanzo, include scene come l'inseguimento di Scrooge per Londra e la sua caduta nella tomba da parte del fantasma del Natale che verrà.

L'ultima trasposizione in assoluto è invece Scrooge: A Christmas Carol, versione animata e remake del musical del 1970 La più bella storia di Dickens, prodotto da Timeless Films, diretto da Stephen Donnelly, con sceneggiatura di Donnelly e Leslie Bricusse. È stato diffuso in streaming su Netflix il 2 dicembre 2022.