Willem Dafoe, Emily Watson e Finn Wolfhard nel cast vocale del film per famiglie The Legend of Ochi

Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard e la tedesca Helena Zengel nel cast vocale del film per famiglie The Legend of Ochi, prodotto da A24.

Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard e la tedesca Helena Zengel si sono uniti la cast vocale del film per famiglie The Legend of Ochi, targato A24. Isaiah Saxon dirigerà la pellicola che segna il suo esordio, pellicola basata sui suoi personaggi, sul mondo e sulla sceneggiatura originali da lui creati.

Il cardellino: Finn Wolfhard in una scena del film

The Legend of Ochi seguirà una ragazzina (Helena Zengel) che scappa di casa e scopre una specie animale segreta conosciuta come OCHI, ma della storia non si conoscono altri dettagli. La colonna sonora del film sarà composta dal fondatore di Dirty Projectors, Dave Longstreth. Isaiah Saxon produrrà il film insieme a Traci Carlson, Richard Peete e Jonathan Wang. I fratelli Russo, Mike Larocca e Angela Russo-Otstot saranno i produttori esecutivi insieme a Louise Lovegrove e Alex Plapinger.

Questo segna un piccolo cambiamento per A24, che è solita produrre film più orientati agli adulti come drammi, thriller e orrori. Tuttavia, The Legend of Ochi è il loro primo film per famiglie. Secondo i report, il film segnerà un "ritorno al passato dei film della vecchia scuola pre-Il Signore degli Anelli di Peter Jackson". A24 ha colto al volo l'occasione di lavorare con Saxon dopo aver esaminato il suo soggetto. Prima di questo film, il regista era conosciuto per il suo lavoro come direttore musicale, avendo lavorato con un certo numero di star tra cui Björk, Panda Bear e Grizzly Bear.