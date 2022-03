Will Smith, Tiffany Haddish: "Lo schiaffo a Chris Rock? La cosa più bella che abbia mai visto"

Sul gesto violento di Will Smith, che ha reagito a una battuta del comico Chris Rock sulla moglie colpendolo sul palco degli Oscar 2022, sono piovute critiche da ogni parte, ma la collega Tiffany Haddish difende l'attore definendo il suo schiaffo "la cosa più bella che abbia mai visto".

"Ho visto un uomo di colore difendere sua moglie. Questo ha significato così tanto per me", ha detto Tiffany Haddish alla rivista People (tramite EW) dopo gli Oscar. "Come donna, che non è stata protetta, vedere qualcuno che dice 'Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua bocca, lascia in pace mia moglie'... è quello che dovrebbe fare tuo marito, giusto? Proteggerti. E questo significa tutto per me. Al mondo potrebbe non piacere come è andata a finire, ma per me è stata la cosa più bella che abbia mai visto perché mi ha fatto credere che ci sono ancora uomini là fuori che amano e si preoccupano delle loro donne, delle loro mogli".

"E questo è il loro amico", ha aggiunto Tiffany Haddish riferendosi a Chris Rock. "Come amico, perché dovresti farlo? Non le ha nemmeno anticipato la battuta, l'ha ferita. Se non si fosse offesa, probabilmente lui non avrebbe detto nulla. Ma si vedeva chiaramente che era risentita. E l'hanno sfruttato. L'hanno sfruttata, quindi... Ha protetto sua moglie".

Tiffany Haddish è stato visto parlare con Jada Pinkett Smith durante una pausa pubblicitaria agli Oscar dopo l'incidente. L'attrice ha detto a People che Jada ha apprezzato il gesto di suo marito che però potrebbe avere conseguenze visto che l?Academy, dopo aver condannato la violenza, ha annunciato che potrebbe intraprendere azioni disciplinari contro il divo.