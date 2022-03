Oscar 2022, Gabriele Muccino su Will Smith: "Ha rovinato la serata più importante della sua vita"

Dopo quanto accaduto in occasione degli Oscar 2022, Gabriele Muccino è tornato sui social per manifestare il proprio affetto per Will Smith, sottolineando il proprio dispiacere per quello che lui stesso definisce un "inciampo" dell'attore statunitense.

Quello di ieri sera ha probabilmente rappresentato il punto più alto della carriera di Will Smith. L'attore americano ha infatti conquistato l'Oscar per la miglior interpretazione maschile grazie alla sua performance nel film Una famiglia vincente - King Richard, ottenendo il riconoscimento più ambito da tutti coloro che svolgono il suo stesso mestiere. Purtroppo, però, questa magica serata è stata macchiata da un momento che rimarrà inevitabilmente nella storia degli Academy Awards, ovvero quello in cui Smith è salito sul palco ed ha tirato uno schiaffo a Chris Rock, reo di aver fatto una battuta infelice su Jada Pinkett Smith, moglie di Smith da esattamente 25 anni.

Il gesto di Smith continua a provocare reazioni contrastanti tra i suoi fan e tra gli utenti social: c'è chi dice che al suo posto avrebbe fatto anche di peggio e chi, invece, condanna la violenza dell'attore e la sua reazione istintiva, giudicata totalmente sproporzionata rispetto alle parole di Rock. E se la maggior parte delle celebrità ha scelto di non schierarsi e rimanere in silenzio, c'è chi, come Gabriele Muccino, ha invece deciso di dire la propria sui social. Il regista italiano ha infatti scritto: "Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora".

Ricordiamo che Muccino ha diretto Will Smith nel film La ricerca della felicità, che ha permesso all'attore di conquistare la candidatura all'Oscar come miglior interprete, poi vinto da Forest Whitaker per L'ultimo re di Scozia. I due hanno poi lavorato insieme per Sette Anime, uscito nel 2008. A distanza di anni da questa duplice collaborazione, Muccino continua a stimare profondamente Smith, come dimostra la scelta di mettere una loro foto insieme come immagine di copertina su Twitter. Prima della cerimonia degli Oscar 2022, Muccino aveva inoltre scritto: "Domani sera Will Smith vincerà l'Oscar che sfiorò per 15 voti con la nostra ricerca della felicità. Lui è sensazionale. Ci siamo scritti e se lo sente anche lui secondo me. Anche se non si può dire. Ma io vado contro la superstizione e domani so che godrò con lui!".