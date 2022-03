Oscar 2022: Will Smith potrebbe essere sottoposto ad azioni disciplinari dall'Academy

L'Academy ha annunciato che verrà effettuata una revisione ufficiale di quanto accaduto sul palco degli Oscar 2022 dopo lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock.

I responsabili dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno condiviso l'aggiornamento riguardante la complicata situazione venutasi a creare dopo l'inaspettata reazione violenta della star.

Il comunicato dell'organizzazione dichiara: "L'Academy condanna le azioni del signor Smith durante lo show di ieri sera. Abbiamo iniziato ufficialmente una revisione formale riguardante l'incidente e valuteremo ulteriori azioni e conseguenze in rispetto del nostro Regolamento sulla condotta e della legge della California".

Will Smith, che ha conquistato il premio Oscar come Miglior Attore Protagonista grazie alla sua interpretazione in Una famiglia vincente, potrebbe quindi essere sottoposto a un qualche tipo di azione disciplinare o sanzione. Secondo alcune fonti vicine all'Academy, tuttavia, difficilmente verrà ritirata la statuetta che ha conquistato.

L'organizzazione, tuttavia, sottolinea nel suo regolamento che "si oppone categoricamente a ogni forma di abuso".

Will Smith si è alzato dal suo posto ed è salito sul palco per dare uno schiaffo a Chris Rock dopo una battuta sul look della moglie Jada Pinkett Smith. Chris Rock ha infatti dichiarato che non vedeva l'ora di vedere l'attrice nel sequel di G.I. Jane, ma le sue parole sono state considerate profondamente offensive a causa del fatto che l'attrice soffre di alopecia.

Dopo aver conquistato l'ambita statuetta, Smith si è "giustificato" chiedendo scusa all'Academy e agli altri nominati, sostenendo: "L'amore ti fa fare cose folli. Per fare quello che facciamo devi poter sopportare gli abusi. Devi poter sopportare le persone che dicono cose folli su di te. In questo settore devi poter sopportare persone che ti mancano di rispetto. E devi sorridere, devi fingere che vada bene".