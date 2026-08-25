Will Smith, piccolo incidente sul set nel primo giorno di riprese: "Andiamo già al Pronto soccorso?"

Il primo giorno di riprese di Supermax non è iniziato nel modo più tranquillo per Will Smith, dato che l'attore ha rischiato di inciampare e finire all'ospedale mentre raggiungeva il suo van sul set.

Sembra una battita da Willy, il principe di Bel-Air, ma non lo è: Will Smith ha rischiato davvero di finire all'ospedale proprio il primo giorno di riprese di Supermax. L'attore ha raccontato davanti alla telecamera che avrebbe potuto essere necessario portarlo al Sydney Medical Center. Nessuna conseguenza, dunque, ma un curioso dietro le quinte del nuovo film d'azione di Prime Video.

La storia e il cast di Supermax

Il video pubblicato dall'account ufficiale di Prime Video mostra Smith mentre affronta le scale che conducono al suo van. Per un attimo l'attore perde l'equilibrio e, una volta superato lo spavento, decide di scherzarci sopra.

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Nel film Will Smith sarà infatti impegnato in un ruolo decisamente più movimentato: interpreterà un agente dell'FBI coinvolto in un'indagine per omicidio all'interno di una delle prigioni più sicure al mondo.

Nel film sarà affiancato da AnnaSophia Robb, che avrà a sua volta un ruolo centrale nella risoluzione del mistero. Durante il video, Smith mostra anche un regalo ricevuto dal figlio, un paio di scarpe con la caratteristica suola rossa.

Supermax arriva dopo Bad Boys: Ride or Die, uscito nel 2024, e sarà il primo film di Smith da allora. Il progetto si discosta però dalle saghe a cui l'attore è stato maggiormente associato negli ultimi anni: non è infatti un nuovo capitolo di un franchise già conosciuto, ma un film originale costruito attorno a un'indagine in un ambiente particolarmente difficile.

Alla regia ci sarà David Gordon Green, mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Weil e David J. Rosen, entrambi già al lavoro su produzioni televisive come Hunters e Invasion. Nel cast, oltre a Smith e Robb, sono stati confermati Nicholas Alexander Chavez, Andrés Almeida, Bats Bradford e Jaafar Jackson. Il film è prodotto da Miramax e Amazon MGM Studios ha acquistato i diritti per la distribuzione internazionale con un accordo dal valore riportato di circa 70 milioni di dollari.

Un film pensato direttamente per Prime Video

Una delle particolarità di Supermax è che il film non arriverà al cinema. Amazon ha infatti scelto di distribuirlo direttamente attraverso Prime Video, inserendolo nella propria offerta di film originali.

U ritratto di Will Smith

La produzione è attualmente in corso, mentre non è ancora stata comunicata una data ufficiale per l'uscita. Per Will Smith il progetto rappresenta anche una nuova occasione per consolidare il proprio ritorno sulla scena cinematografica dopo un periodo più difficile seguito all'episodio con Chris Rock durante gli Oscar del 2022.

Questa volta l'attore torna a un genere che gli è particolarmente familiare, tra azione, indagini e dinamiche da coppia investigativa. E, almeno per ora, l'unico vero pericolo sul set è stato un gradino affrontato nel modo sbagliato.