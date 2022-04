"Will Smith mi ha umiliato e bullizzato": le parole di un suo compagno di set in Alì

Un compagno di set di Will Smith in Alì ha duramente attaccato il suo collega e ha dichiarato di essere stato bullizzato e umiliato sul set del film di Michael Mann.

Lo schiaffone di Will Smith contro Chris Rock? Niente di imprevisto, secondo il parere di Paul Rodriguez, compagno di set di Smith durante la lavorazione di Alì. L'attore ha dichiarato di essere stato ripetutamente bullizzato e umiliato da Smith durante le riprese del film di Michael Mann nel 2001.

Nel corso di un'intervista con The Sun, Paul Rodriguez ha parlato della lavorazione del film Ali e del suo rapporto con Will Smith sul set. L'attore ha raccontato: "Chris Rock ha preso uno schiaffone sul palco. Gli è andata bene, io ho preso continui schiaffoni morali sul set di Alì. Io credo che le offese morali e verbali siano ben peggiori di quelle fisiche".

Paul Rodriguez ha proseguito: "Quel film avrebbe dovuto avere un'importanza fondamentale per la mia carriera. In verità, però, si trasformò presto in un incubo a causa dei continui abusi che subivo da Will Smith. Era una sorta di Jekyll e Hyde, era cattivo con me e buono e gentile con tutti gli altri". In Alì, Rodriguez ha interpretato il ruolo del Dr. Ferdie Pacheco, l'assistente personale di Muhammad Ali.

I due avevano già lavorato insieme in Made in America e Rodriguez era felice di poter collaborare nuovamente con Will Smith in un progetto di tale importanza. Ben presto, però, la situazione ha subito un capovolgimento. L'attore ha commentato: "All'epoca di Made in America, Will era pressoché sconosciuto. Poi lo incontrai tra una lettura e l'altra della sceneggiatura e gli chiesi di mettere una buona parola su di me con Michael Mann".

Inizialmente, le cose tra Rodriguez e Will Smith sul set di Alì sembravano andare bene. A un certo punto, però, la situazione è cambiata. Rodriguez ha detto di non essere sicuro di aver fatto qualcosa di personale per offendere Smith, ma ha individuato l'inizio dello scontro con lui in un presunto incidente avvenuto tra Smith e il vero Ferdie Pacheco.

"Ero fuori quel giorno, quindi non ho assistito al trambusto. Il vero Ferdie Pacheco era sul set e apparentemente sembrava ubriaco; è andato nel camerino di Will e si lamentava del fatto che il suo personaggio avrebbe dovuto avere un maggiore minutaggio e sarebbe dovuto essere interpretato da Danny Garcia invece che da me. Le cose sono degenerate e sembra che Pacheco abbia iniziato a chiamare Will con la parola 'negro'. La polizia è stata chiamata e lui è stato scortato fuori dal set - è stato un brutto momento".

Rodriguez ha proseguito: "Will non mi ha più guardato allo stesso modo da quel momento in poi".

Rodriguez tornò sul set il giorno dopo il presunto incidente, ignaro di ciò che era accaduto tra Smith e il vero Dr. Pacheco la sera prima. Arrivò per girare una scena con Smith dove aveva il compito di allacciarsi i guanti.

Come Rodriguez ricorda, ha chiesto a tutti come stavano, compreso Smith, che dice di averlo ignorato completamente. Poi, all'improvviso, la star lo ha guardato e gli ha urlato: "Non sai cosa cazzo stai facendo". Da quel momento, secondo l'attore, i loro rapporti sono peggiorati e tutti quanti, sul set, hanno iniziato a trattarlo male e allontanarlo, persino il regista Michael Mann.

Un giorno, addirittura, durante alcune riprese in Africa, nessun membro del cast lo informò dell'invito a pranzo a casa di Nelson Mandela. Tempo dopo, Paul Rodriguez ha provato a parlare con Will Smith, sottolineando il fatto che lui fosse un semplice attore e non il vero Dr. Pacheco. Tuttavia, non ha ottenuto nessuna risposta. Quando Alì è uscito nelle sale, poi, Rodriguez è rimasto sbalordito notando il pressoché totale taglio del suo personaggio in fase di montaggio.

Rodriguez ha proseguito: "Ho fatto tutto ciò che era in mio potere per cercare di brillare in quel film, incluso prendere lezioni di voce per sembrare Pacheco, e per tutto questo sono stato ostracizzato e umiliato. Questo ha seriamente danneggiato la mia carriera, perché Hollywood ha pensato che Mann mi avesse tagliato a causa del mio cattivo comportamento. Will è stato incredibile in quel ruolo ma tutto quello che mi è rimasto è una sensazione nauseante, come se fossi una specie di agnello sacrificale. Quello che doveva essere un ruolo da sogno è stato trasformato in un incubo".

A proposito dello schiaffone contro Chris Rock, Paul Rodriguez ha commentato: "Non mi ha sorpreso. Quando ho osservato la reazione di Chris, ho superato la mia paura - non ho più nulla da perdere. In un certo senso, è come se Will avesse sfidato i presenti ad accusarlo. Una persona qualsiasi sarebbe stata accusata per un gesto del genere. Ma lui no, è al di sopra della legge solo perché recita".