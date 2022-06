"Will Smith era devastato dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar" rivela Tyler Perry

Tyler Perry ha recentemente parlato di che cosa è accaduto dopo che Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar: il regista 52enne, che è stato visto sul palco con Smith dopo l'incidente, ha rivelato di non aver affatto provato a "confortare" la star hollywoodiana dopo il momento scioccante.

Tyler, durante una conversazione con Gayle King relativa alla Directors Series del Tribeca Film Festival a New York City, ha discusso diversi argomenti tra cui il famigerato schiaffo. La star di Madea: il ritorno ha detto: "C'è una differenza tra confortare una persona e cercare di minimizzare i danni. Ho parlato con lui e me ne sono andato subito per andare da Chris al fine di assicurarmi che stesse bene. Essere amico di entrambi è stato molto difficile."

Tyler ha voluto chiarire che è stato un momento difficile per tutti i presenti, che Chris dovrebbe essere più che elogiato per il modo in cui ha gestito la situazione, ma che dovrebbe anche esserci comprensione per Will: "Fidati di me, per quanto sia stato doloroso per tutti noi nella stanza, è stato altrettanto doloroso per Chris, che è stato un vero campione per il modo in cui ha gestito il tutto."

Tyler Perry, che era presente alla serata più importante di Hollywood per onorare Sidney Poitier, ha detto di aver confrontato Will Smith dopo lo schiaffo: "Ha fatto una cosa sbagliata e gliel'ho detto, ma quando noi ci siamo avvicinati a lui era devastato. Non riusciva a credere a quello che era successo. Non poteva credere di averlo fatto."