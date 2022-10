Will Smith candidato all'Oscar per "Emancipation" dopo lo schiaffo a Chris Rock?

In seguito allo schiaffo in diretta tv al comico Chris Rock che aveva fatto una battuta sulla testa rasata di sua moglie Jade Pinkett, Will Smith, vincitore del premio Oscar per King Richard - Una Famiglia Vincente, tornerà sugli schermi con Emancipation, ma è stato bandito per dieci edizioni dalla 'notte delle stelle', e non potrà partecipare ad altri eventi organizzati dall'Academy per lo stesso arco di tempo.

Ora, in seguito alla decisione di Apple di rilasciare l'ultimo film di Smith, Emancipation - Oltre la libertà, a dicembre, l'Hollywood Reporter ha intervistato dozzine di membri dell'Academy ponendo una domanda che sembra non avere una semplice risposta: Will Smith potrebbe essere candidato all'Oscar?

I membri dell'Academy si troveranno dunque a giudicare il film con protagonista l'attore a meno di un anno da quanto accaduto alla 94a edizione degli Oscar. La maggior parte dei membri, secondo quanto riportato da THR, non lascerà che i propri sentimenti personali per Smith impediscano loro di guardare Emancipation - che verrà lanciato esclusivamente in cinema selezionati per una settimana il 2 dicembre prima di raggiungere Apple TV+ il 9 dicembre. E in merito al voto per Will Smith? Non tutti sembrano essere pronti a perdonare e dimenticare.

oscar 2022: Will Smith colpisce Chris Rock

"Penso che dovrebbe passare più tempo prima che Will Smith venga preso in considerazione per qualsiasi premio" ha dichiarato un membro del ramo attori. "Per quanto meraviglioso possa essere nel film, sarà difficile guardarlo e non pensare continuamente allo schiaffo".

Un altro membro del ramo degli attori ha invece affermato: "Non ho alcuna reazione all'uscita del film di Apple. Ma sì, prenderei in considerazione la possibilità di votarlo se è bravo in qualcosa".

E ancora: "A Will Smith avrebbe dovuto essere chiesto di prendere parte a un programma di gestione della rabbia imposto dall'Academy prima di essere riammesso o che il suo lavoro fosse preso in considerazione per i premi. La Apple, ovviamente, può fare quello che vuole, ma l'Academy non dovrebbe sentirsi obbligata ad accettare il circo che circonderà questo progetto".

"Non c'è alcuna possibilità che possa votare per lui" riporta ancora l'THR. Ma qualcuno sembra essere pronto a dare a Will Smith una seconda occasione. "Centinaia di persone hanno lavorato a quel film e non dovrebbero essere penalizzate. Per quanto riguarda l'essere un contendente, se è ben accolto, ben fatto e meritevole, dovrebbe essere data la possibilità agli elettori di decidere. Ha fatto qualcosa di terribile. Si è scusato. Dobbiamo permettere alle persone di crescere, imparare ed espiare".

"Se il film di Will Smith è degno, dovrebbe essere nominato. E' difficile realizzare un buon film, e tutti coloro che ci hanno lavorato non dovrebbero essere penalizzati". Le opinioni sono dunque contrastanti in merito. Non resta che attendere per scoprire se Will Smith otterrà o meno una nuova nomination agli Oscar a meno di un anno da quanto accaduto su quel palcoscenico.