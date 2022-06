Will Smith, Jada Pinkett Smith: "Spero che lui e Chris Rock si possano riconciliare"

Abbiamo assistito tutti allo schiaffo di Will Smith la notte degli Oscar, e ora la moglie Jada Pinkett Smith a commentato l'accaduto, dicendo di non volere altro che una riconciliazione tra lui e Chris Rock.

Durante il suo talk shaw su Facebook Watch, l'attrice è tornata a parlare del momento più scioccante dell'ultima edizione degli Oscar, quando Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock per una battuta poco gradita sulla moglie e la sua acconciatura (l'attrice aveva rivelato in precedenza che era stata l'alopecia a farle cadere i capelli).

"Questa è una Red Table Talk sull'alopecia. Considerando cosa ho passato con la mia salute, e cosa è successo agli Oscar, sono stati in migliaia a contattarmi e raccontarmi la loro storia" ha affermato Pinkett Smith, come si legge anche su IndieWire "Voglio usare questo momento per dare alla nostra famiglia di tutti noi affetti da alopecia una possibilità per parlare di come ci si sente ad esserne colpiti, e per informare le persone al riguardo, spiegare loro cosa è effettivamente".

"Ora, riguardo alla notte degli Oscar. La mia più grande speranza è che questi due uomini intelligenti e capaci possano avere l'opportunità di guarire, parlarne e riconciliarsi. Con il mondo che abbiamo adesso, abbiamo bisogno di entrambi. E avremo davvero bisogno l'uno dell'altro più che mai" ha poi continuato

"Fino ad allora, Will e io continueremo a fare ciò che abbiamo fatto per gli ultimi 28 anni, ovvero cercare di capire insieme questa cosa chiamata vita. Grazie per aver prestato ascolto".