Will Smith incontra un tacchino in autostrada nel giorno del Ringraziamento!

Will Smith e il suo incontro riavvicinato con un tacchino nel giorno del Ringraziamento in un divertente video condiviso su Instagram.

Senza il tacchino negli USA il Giorno del Ringraziamento non sarebbe lo stesso e lo testimonia anche Will Smith, che ha condiviso su Instagram un divertente video che testimonia il suo incontro riavvicinato con il simbolo del Thanksgiving.

Il curioso e divertente episodio vissuto da Will Smith è stato postato in un video, che ha fatto divertire tutto il popolo social: "Perché i tacchini attraversano la strada? No davvero...Perché ha fatto questo? Sto cercando di comprare delle torte per la mia famiglia!"

Nel video, vediamo Will Smith in macchina fermo in autostrada per lasciar passare questo tacchino che, proprio nel giorno del Ringraziamento, si è piazzato avanti alla sua macchina bloccando il traffico: "Sicuramente deve essere il giorno del Ringraziamento quando trovi un dannato tacchino sulla strada. Deve essere scappato... vattene, amico!"

Il tacchino non si è mosso molto velocemente, nonostante i clacson che si sono susseguiti, una scena davvero esilarante.

Will Smith allarmato per un leone che vive nel suo giardino

Will Smith è stato recentemente protagonista di Gemini Man, un innovativo thriller d'azione in cui l'attore si è confrontato con la versione più giovane di sé stesso ovvero Henry Brogan, un assassino d'élite, che viene improvvisamente preso di mira e inseguito da un misterioso giovane agente che può prevedere ogni sua mossa. Il film è diretto dal regista premio Oscar® Ang Lee e prodotto dai rinomati produttori Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.