Will Smith e Doctor Strange, il meme perfetto per i fan Marvel (VIDEO)

Di meme su Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar ne sono stati fatti già tanti, ma lo avevate visto questo a tema Marvel in cui si scomoda addirittura lo Stregone Supremo Doctor Strange?

È un momento che resterà nella storia (del cinema, degli Oscar, del web... Fate voi), e che ancor prima di poter terminare la frase "Will Smith ha tirato uno schiaffo a Chris Rock", l'internet aveva già immortalato con un'ingente quantità di meme.

Quanto accaduto sul palco degli Academy Award lo scorso 27 marzo è uno degli argomenti più discussi degli ultimi tempi, quindi sembra scontato in un certo senso l'abbinamento con uno dei film più chiacchierati degli ultimi mesi, Spider-Man: No Way Home.

Più precisamente, è una scena del film che si presta particolarmente alla situazione, poiché c'è una scena in cui vediamo il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch separare la forma astrale del Peter Parker di Tom Holland dal suo corpo. Ed è proprio questo momento a essere stato ricreato su reddit, come ci mostra anche CBR, però in versione Will Smith/Chris Rock Oscar 2022.

Davvero fuori di testa (o fuori dal corpo) non trovate?

Intanto per vedere altre incredibili magie da parte di Doctor Strange dovremo attendere il sequel diretto da Sam Raimi, in arrivo a maggio al cinema.