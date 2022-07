Will Smith continua a perdere follower a causa dello schiaffo, mentre i seguaci di Chris Rock aumentano

Secondo quanto riportato da Cinemablend, Will Smith sta continuando inesorabilmente a perdere follower a causa dello schiaffo, mentre i seguaci di Chris Rock non fanno che aumentare.

Will Smith che sale sul palco e schiaffeggia Chris Rock continua ad essere uno dei momenti più chiacchierati del 2022 e, all'indomani del famigerato schiaffo della Notte degli Oscar, Rock sta continuando a guadagnare migliaia di seguaci, mentre Smith continua a perdere follower.

Sembra che Smith stia ancora affrontando le conseguenze del momento virale, poiché molti dei suoi progetti sono stati sospesi e, secondo quanto riferito da Cinemablend, l'attore starebbe anche perdendo circa 8.000 follower al giorno mentre i numeri di Rock continuano a salire.

Nonostante questo, è importante specificare che la star di Io sono leggenda ha ancora una quantità folle di follower su Instagram: 64 milioni contro i 6 di Rock. Sebbene il numero sia in aumento per il comico è comunque molto inferiore in confronto a quello dell'attore di Una famiglia vincente - King Richard. Tuttavia, è stato interessante vedere come i follower delle due celebrità stiano andando in direzioni opposte a causa dello schiaffo.

Come accennato in precedenza, Will Smith ha dovuto affrontare una serie di problematiche dal punto di vista professionale per aver schiaffeggiato Chris Rock: dopo aver abbandonato l'Accademy, gli è stato vietato di partecipare alla cerimonia degli Oscar per un decennio e per quanto concerne i suoi vari progetti cinematografici, non è chiaro quando Smith inizierà effettivamente a recitare poiché alcuni di essi sono stati sospesi a tempo indeterminato.