Papa Francesco elogia i comici in visita al Vaticano: "Unite le persone perché la risata è contagiosa"

Papa Francesco ha incontrato più di cento comici provenienti da tutto il mondo, tra cui alcuni dei volti più importanti e famosi della comicità americana come Chris Rock, Stephen Colbert, Whoopi Goldberg e Jimmy Fallon. Il pontefice si è congratulato con loro per la promozione della risata come potente dono da trasmettere alle persone.

Negli ultimi giorni, Papa Francesco ha fatto molto discutere per alcune frasi offensive trapelate alla stampa, in cui il leader della Chiesa cattolica critica l'eccessiva presenza di persone omosessuali nei seminari e anche in Vaticano.

Il dono della risata

"Il vostro talento è un dono prezioso. Insieme ad un sorriso, diffonde pace nei nostri cuori e al prossimo, aiutandoci a superare le difficoltà e affrontare lo stress quotidiano. Ci aiuta a trovare sollievo nell'ironia e a vivere la vita con umorismo. Mi piace pregare quotidianamente con le parole di san Tommaso Moro 'Concedimi, o Signore, un buon senso dell'umorismo'".

Tra le star che hanno partecipato all'evento in Vaticano anche Julia Louis-Dreyfus, Jim Gaffigan e Conan O'Brien. Secondo il Papa, il merito dei comici è anche quello di rifarsi alle questioni del mondo reale, perché molti portano avanti un umorismo politico nelle loro esibizioni:"Denunciate gli abusi di potere, date voce a situazioni dimenticate, mettete in evidenza gli abusi, segnalate comportamenti inappropriati. Lo fate senza diffondere allarme o terrore, ansia o paura, come tendono a fare altre tipologie di comunicazione. Spingete le persone a pensare criticamente facendole ridere e sorridere".

"L'umorismo non offende e non umilia" prosegue il papa "non sminuisce le persone in base ai loro difetti. La comunicazione oggi, invece, spesso genera conflitto. Voi sapete come unire realtà diverse e talvolta contrarie. Quanto abbiamo bisogno di imparare da voi". Tra i presenti, ha suscitato molta ironia la partecipazione di Whoopi Goldberg, famosa anche per il ruolo di suor Maria Claretta in Sister Act - una svitata in abito da suora.