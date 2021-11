Will Smith confessa: "Ho preso in prestito 10.000 dollari da uno spacciatore per pagare le tasse"

Anche Will Smith ha avuto problemi con il fisco, infatti ha confessato che ha dovuto chiedere un prestito importante a uno spacciatore di droga per pagare le tasse.

Will Smith ha parlato dei suoi passati problemi finanziari svelando un retroscena che nessuno conosceva: a inizio anni '90 l'attore ha dovuto chiedere soldi in prestito a uno spacciatore per poter pagare le tasse in un periodo in cui si trovava davvero nei guai.

Will Smith nei panni di Hitch - Lui sì che capisce le donne

Durante la presentazione del suo nuovo libro, un'autobiografia intitolata Will, Will Smith ha chiacchierato con la star Idris Elba in un incontro pubblico al Savoy Theatre di Londra raccontando un po' della sua vita e di alcuni retroscena che nessuno conosceva. L'attore ha svelato che, in un periodo molto difficile per lui, ha dovuto chiedere soldi a uno spacciatore per poter pagare le tasse.

"Non so come funzioni con le tasse qui in Inghilterra, ma negli USA la prendono sul serio. Quando lo Zio Sam ha voluto i suoi soldi... non mi sono dimenticato, semplicemente non ho pagato. Ho dovuto vendere tutto, sapevo che qualunque direzione avrebbe preso la mia vita sarebbe stata a Los Angeles. Quindi ho preso in prestito 10.000 dollari da un mio amico che era un fornitore di prodotti farmaceutici nel quartiere" ha raccontato Will Smith in un video ripreso da Metro.

L'attore ha proseguito confessando di aver quasi dichiarato bancarotta, per poi trasferirsi a Los Angeles e ottenere il ruolo che l'ha portato al successo, ovvero quello da protagonista in Willy, Il Principe di Bel Air.

Insieme al suo amico Idris Elba, Will Smith si è sentito libero di aprirsi e ha rivelato anche perché ha deciso di scrivere un libro di memorie: "Questa è stata la prima volta in cui ho sentito di aver sperimentato abbastanza, sofferto abbastanza e risolto abbastanza problemi nella mia vita... volevo che fosse utile anche agli altri".

La presentazione di Londra è finita con un'esibizione di Will Smith, che ha cantato un medley dei suoi successi insieme a Idris Elba, tra cui Brand New Funk, Switch, Fresh Prince of Bel-Air e Summertime.