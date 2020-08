Will Smith: 9 suoi dipendenti sono risultati positivi al COVID-19

9 dipendenti della Westbrook, Inc., la società di produzione fondata e gestita da Will Smith e sua moglie sono risultati inizialmente positivi al test sul Covid-19.

Almeno 10 dipendenti dello staff della Westbrook, Inc., la società di produzione di Will Smith e Jada Pinkett Smith, sono risultati positivi al COVID-19 la scorsa settimana.

Non bastavano i recenti problemi familiari: Will Smith è ancora di più nei guai. La notizia del contagio è stata riportata sul sito web della sanità pubblica della contea di Los Angeles, in cui vengono elencati nove membri del personale con casi confermati in laboratorio presso Westbrook, Inc., con sede a 24151 Ventura Blvd #200, a Calabasas, California.

I rappresentanti di Westbrook, Inc. hanno detto alla testata di Variety che 10 membri dello staff in tutto erano risultati positivi la scorsa settimana e da allora sono stati nuovamente testati e trovati negativi. In risposta a una richiesta di chiarimenti sulla disparità nel numero di casi, un rappresentante del Dipartimento della sanità pubblica ha confermato di essere a conoscenza di nove casi e che "altri dettagli sono ancora in corso".

Westbrook, fondata nel 2019 da Will Smith, Jada Pinkett Smith, Miguel Melendez, Kosaku Yada e Tera Hanks, ha anche riferito a Variety che la società sta collaborando con un'indagine del dipartimento di sanità pubblica della contea, poiché tutti i dipendenti infetti stavano lavorando a un progetto non meglio specificato. Inutile dire che il progetto in questione è stato interrotto, mentre altre attività sono proseguite. A questo proposito, la società ha insistito sul fatto di aver seguito le linee guida federali, statali e locali per le sue produzioni, inclusa l'"Appendice J" della contea di Los Angeles, che descrive in dettaglio il protocollo di riapertura per le produzioni musicali, cinematografiche e televisive.

"Abbiamo ricevuto 10 test positivi. I membri dello staff sono stati messi in quarantena e restano in quarantena" - ha dichiarato la società a Variety - "Tutte e 10 le persone sono state riesaminate e hanno ricevuto risultati negativi. Continueremo a seguire tutte le linee guida ufficiali e i protocolli di sicurezza".

Durante il periodo di blocco, sia Will Smith che Jada Pinkett Smith hanno continuato a a lavorare ai propri lavori: lo show in remoto di Snapchat "Will From Home" e "Red Table Talk".