Will Poulter tra i protagonisti della serie Dopesick

Will Poulter sarà uno dei protagonisti di Dopesick, la serie limitata di Hulu basata sul libro di Beth Macy che avrà come star Michael Keaton.

Il progetto sarà composto da otto episodi e sarà prodotto da Warren Littlefield e Touchstone Television.

Dopesick è stata scritta da Danny Strong e verrà diretta da Barry Levinson. Al centro della trama delle puntate ci sarà la lotta contro la dipendenza da oppiacei raccontando quello che accade in una comunità mineraria della Virginia alle prese con la DEA e con le aziende farmaceutiche. La serie proporrà dei ritratti profondamente umani delle famiglie affette, in vario modo, dalla crisi e racconterà la situazione dell'America, facendo inoltre brillare una luce all'insegna della speranza sugli eroi che combattono una delle battaglie più difficili nella storia degli Stati Uniti.

Will Poulter avrà il ruolo di un rappresentante della Purdue Pharma, assunto per promuovere un nuovo farmaco chiamato OxyContin.

Nel cast ci sono, oltre a Michael Keaton, anche Kaitlyn Dever e Peter Sarsgaard.