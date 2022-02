SAG Awards 2022: Michael Keaton piange dedicando il premio per Dopesick al nipote morto per droga

Michael Keaton si commuove ricordando il nipote morto per via della droga ritirando il premio come miglior attore in una miniserie ai SAG Awards 2022.

Il commovente discorso di ringraziamento di Michael Keaton ai SAG Awards 2022 resterà nella memoria. L'attore, premiato come miglior attore in una serie limited per Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, è scoppiato in lacrime dedicando il premio al nipote, morto a causa della droga.

Dopo aver fatto attendere qualche secondo più del dovuto Salma Hayek con il premio in mano, Michael Keaton è salito sul palco di corsa e ha tenuto un discorso appassionato in cui ha espresso il suo apprezzamento per l'arte della recitazione e la capacità di raccontare storie che possono "migliorare la vita di qualcuno".

"Sono la persona più fortunata", ha detto Keaton dedicando tra le lacrime il premio a sua sorella Pam e al nipote, Michael, morto nel 2016 in seguito a una lunga battaglia contro la tossicodipendenza.

Keaton aveva precedentemente spiegato al New York Times che la perdita del nipote era un fattore che lo aveva spinto a prendere parte a Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, serie drammatica che adatta il libro non fiction di Beth Macy sulla crisi degli oppioidi nel Midwest.

"Sono orgoglioso di poter dar voce alle vittime di questa crisi degli oppioidi", ha detto al Times l'anno scorso l'attore.

Come svela la nostra recensione di Dopesick, Keaton interpreta un medico di campagna che cade vittima della pubblicità ingannevole e delle pratiche commerciali di un'azienda farmaceutica, Purdue Pharma, prima di lottare lui stesso con la dipendenza.

Dopesick è disponibile per lo streaming su Disney+.