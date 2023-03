Will Hunting, Ben Affleck conferma: "Io e Matt Damon non faremo mai il sequel"

Nel corso dell'anteprima del suo nuovo film, Air - La storia del grande salto, Ben Affleck ha assicurato che il sequel di Will Hunting - Genio ribelle non verrà mai realizzato.

Intervistato sul red carpet del suo nuovo film da regista, Air - La storia del grande salto, Ben Affleck ha risposto alle domande dei giornalisti, tra cui una su il rumoreggiato sequel di Will Hunting - Genio ribelle, che gli valse l'Oscar alla sceneggiatura scritta insieme a Matt Damon.

Affleck ha confermato che a lui e a Damon è stato proposto un sequel del film, ma che l'idea non sarà mai abbastanza buona da diventare realtà. "Non è [un sequel] che realizzeremo mai", ha spiegato Affleck. "Voglio dire, si tratta sempre di ciò che potrebbe accadere... ma non è un sequel che faremo".

In Air Matt Damon interpreta il ruolo di Sonny Vaccaro, il dirigente del marketing Nike che ha firmato l'accordo con Michael Jordan creando l'iconica linea di scarpe che fa da titolo al film. Siamo a metà anni '80 e quest'azienda sta cercando di sfondare con la cosiddetta svolta. Così vediamo Sonny tentare in tutti i modi di far firmare questo giovane giocatore ancora piuttosto anonimo, passando per la famiglia, i conoscenti, e gli amici più cari. Uno dei personaggi chiave sarà proprio la madre del ragazzo, interpretata da Viola Davis, una feroce sostenitrice di suo figlio che è stata determinante nella negoziazione di uno dei più importanti accordi della storia dello sport.

Il film arriverà al cinema il 5 aprile per poi essere diffuso prossimamente su Prime Video.