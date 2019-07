Will & Grace 11: NBC annuncia la fine della serie!

La serie Will & Grace si concluderà con la messa in onda dell'undicesima stagione sul network NBC.

Will & Grace 11 sarà l'ultima stagione della sitcom in onda su NBC con protagonisti Debra Messing, Eric McCormack, Sean Hayes e Megan Mullally.

Il network ha annunciato che lo show si concluderà dopo 11 stagioni e 246 episodi con la messa in onda delle puntate inedite nel 2020.

La conclusione di Will & Grace è stata annunciata dai produttori esecutivi Max Mutchnick, David Kohan e James Burrows con un comunicato in cui dichiarano: "Pensiamo agli episodi del revival di Will & Grace come Karen Walker pensa ai mariti: 51 non è abbastanza, 53 sono troppi. Ed è per questo che, dopo esserci consultati con il cast, abbiamo tutti deciso che questa sarà l'ultima stagione di Will & Grace".

Il team ha proseguito spiegando: "Nel 2016 Bob Greenblatt ci ha proposto l'idea di realizzare un reboot composto da 10 episodi. Dicono che non si possa tornare a casa, ma lo abbiamo fatto. E ora, tre stagioni e 52 episodi dopo, siamo persino ancora più orgogliosi di qualcosa che non pensavamo avremmo avuto l'occasione di realizzare ancora. Abbiamo avuto questa esperienza unica due volte, e per questo siamo doppiamente in debito con NBC, questa casa che ha sostenuto e si è preoccupata della serie fin dal primo giorno".

I produttori hanno concluso sottolineando: "Scrivere e dirigere questi quattro incredibili artisti che consideriamo tra il cast migliore e più divertente di sempre è stato il momento migliore delle nostre carriere". Il comunicato sottolinea l'importanza di tutti gli sceneggiatori e poi dichiara: "La parte più difficile di questa decisione è dire addio al nostro incredibile team della produzione e alla troupe che, nel corso di due decenni, ha portato passione e arte in ogni reparto. Se avessimo avuto un'altra stagione in più avremmo imparato i loro nomi. Quindi grazie Handlebar Mustache, Cheese Lady e Cargo Shorts #1 e #12. Vi considereremo sempre parte della famiglia. E, finalmente la nostra più profonda gratitudine va a ognuno dei fan di Will & Grace in giro per il mondo. Farvi ridere è stato un privilegio".

La messa in onda dell'ultima stagione verrà annunciata prossimamente.

Will & Grace: 10 motivi per cui la serie è diventata un cult della TV