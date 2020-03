Will & Grace 11: in arrivo il finale di stagione e uno speciale nostalgico

Will & Grace 11 chiude tristemente i battenti con il suo nuovo finale di stagione, anticipato da uno speciale nostalgico con clip dagli episodi passati della serie cult, tornata attiva nel 2017 a dieci anni di distanza dall'ultimo episodio pre-revival. Prepariamoci a una serata piena di emozione, perché dire addio sarà veramente antipatico.

Will & Grace: un'immagine promozionale del reboot

L'episodio che conclude l'undicesima stagione dello show di NBC di chiamerà "It's Time" e aprirà sull'appartamento di Will e Grace ormai pieno di scatoloni pronti per il trasloco. Grace sta per partorire e viene costantemente bombardata di falsi allarmi, mentre Will cerca di non farsi sopraffare dalla mancanza del suo ex, McCoy. Karen va in cima alla Statua della Libertà per dare il suo addio a Stan, mentre Jack potrebbe finalmente avere la possibilità di salire su un palco di Broadway.

Prima dell'episodio conclusivo, verrà mandato in onda uno speciale con clip dei vecchi episodi, introdotti da Eric McCormack. Nello special compariranno anche alcuni fan della serie, insieme a celebrità di Hollywood (e non solo) che che testimoniano quanto sia stato importante lo show nella loro vita. Tra i diversi ospiti ci saranno anche Elton John e Norman Lear.

Mentre il finale di stagione e lo speciale nostalgico di Will & Grace 11 saranno visibili dal 23 aprile 2020, il prossimo episodio della serie è invece in arrivo il 9 aprile. La puntata intitolata "We Love Lucy" è interamente dedicata alla comicità classica di Lucille Ball e metterà in scena riproduzioni dei suoi sketch più famosi. In attesa dell'addio, godiamoci ogni minuto disponibile con questi personaggi meravigliosi, che abbiamo avuto la fortuna di veder tornare alla ribalta dopo una lunghissima pausa durata un decennio.