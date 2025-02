Will Ferrell reagisce alla mancata nomination agli Oscar 2025 di Will & Harper: "Andate al diavolo!"

L'attore Will Ferrell è protagonista del documentario Will & Harper e ha condiviso la sua reazione alla mancata nomination agli Oscar.

Il documentario Will & Harper, arrivato in streaming su Netflix a settembre, non è stato nominato agli Oscar 2025 e Will Ferrell ha condiviso la sua reazione.

L'attore, durante la sua partecipazione al talk show condotto da Stephen Colbert, ha infatti affrontato la decisione presa dall'Academy.

La reazione di Ferrell alla scelta dell'Academy

Will Ferrell è il protagonista del documentario insieme alla sua amica Harper Steele, con cui compie un viaggio attraverso gli Stati Uniti, esperienza che permette di affrontare molti argomenti e mostrare il profondo legame di amicizia che dura da 30 anni.

La star del cinema, dopo che Colbert ha iniziato a lodare il documentario Will & Harper, ha dichiarato ironico: "Chiedimi se abbiamo avuto una nomination agli Oscar". Ferrell non ha quindi nascosto il suo disappunto per il mancato riconoscimento: "Non l'abbiamo avuto". Stephen non ha esitato a dire 'Fanculo l'Academy.'

Ferrell ha invece sottolineato ironico: "In particolare i responsabili delle nomination dei documentari. Spero ci sia qualcuno di loro qui stasera. Se siete un membro di quel gruppo, andate al diavolo".

Ecco il video:

Il ritorno di Ferrell nel mondo delle commedie

L'attore è protagonista della recente commedia Un matrimonio di troppo, disponibile in streaming su Prime Video, accanto a Reese Witherspoon con la parte di un padre e di una sorella di due spose che si ritrovano, per errore, a condividere la stessa location nel giorno del loro matrimonio. I due si scontrano duramente nel tentativo di impedire che le nozze vengano rovinate dall'errore compiuto. Jim, infatti, è pronto a tutto pur di assicurarsi che sua figlia viva un giorno perfetto, anche se questo vuol dire rovinare l'altro matrimonio. Margo decide quindi di 'dichiarare guerra' al rivale, situazione che ha delle conseguenze caotiche ed esilaranti.