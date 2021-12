Will Ferrell, Jamie Foxx e Will Forte star del film animato The Strays

Saranno gli attori Will Ferrell, Jamie Foxx e Will Forte i protagonisti del film animato The Strays, che unirà CGI e riprese live-action.

Il film The Strays, che unirà animazione e riprese live-action, avrà come protagonisti Will Ferrell, Jamie Foxx e Will Forte.

I tre attori sono stati coinvolti nel progetto che verrà diretto, per conto di Universal, dal regista Josh Greenbaum, recentemente autore di Barb and Star Go to Vista del Mare.

Al centro della storia raccontata in The Strays ci sarà un cane abbandonato (Will Ferrell) che unisce le forze con altri animali senza casa, tra cui uno interpretato da Jamie Foxx, per vendicarsi del suo ex padrone (Will Forte).

La sceneggiatura è firmata da Dan Perrault (American Vandal) e il progetto è attualmente in post-produzione. Il regista Josh Greenbaum è coinvolto anche come produttore in collaborazione con un team composto da Erik Feig, Louis Leterrier, Phil Lord e Chris Miller.

Will Ferrell ha recentemente completato le riprese di Spirited accanto a Ryan Reynolds ed è uno dei protagonisti di The Shrink Next Door. Jamie Foxx ha invece ripreso la parte di Electro in Spider-Man: No Way Home. Wil Forte è la star della comedy MacGruber.