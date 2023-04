Will Ferrell sarà il protagonista di una nuova comedy in fase di sviluppo, tra i produttori c'è Rian Johnson

L'attore Will Ferrell sarà coinvolto come possibile protagonista e produttore di una nuova serie comedy, ancora senza un titolo, e nel team al lavoro ci sarà anche Rian Johnson.

Will Ferrell potrebbe essere il protagonista di una nuova serie comedy in fase di sviluppo, ambientata nel mondo del golf.

L'attore sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Jessica Elbaum di Gloria Sanchez Productions, e Rian Johnson e Ram Bergman di T-Street.

Lo show, ancora senza un titolo ufficiale, avrà al centro un giocatore di golf professionista che diventa il volto di un nuovo campionato, molto controverso, in competizione con il PGA.

Will Ferrell è da tempo un grande appassionato di golf e ha anche organizzato eventi benefici come The Will Powered Golf Classic.

Daddy's Home: Will Ferrell in una scena del film

La storia sembra quindi avere dei punti in comune con la startup LIV Golf e con il film Ricky Bobby - la storia di un uomo che sapeva contare fino a uno. Le fonti di Deadline, inoltre, sostengono che l'atmosfera sarà simile a quella di Blades of Glory e Semi-Pro.

Rian Johnson non dovrebbe essere coinvolto come sceneggiatore o regista, ma solo come produttore.

Will Ferrell, nel caso in cui il progetto ottenesse il via libera, ritornerebbe quindi in tv dopo l'esperienza compiuta con The Shrink Next Door accanto a Paul Rudd.