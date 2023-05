Will Ferrell interpreterà l'icona del football John Madden nel film diretto da David O. Russell

Will Ferrell sarà il protagonista di Madden, il film biografico dedicato alla star del football americano John Madden.

Il progetto sarà una collaborazione tra Amazon Studios e MGM.

I primi dettagli del progetto

Alla regia di Madden ci sarà il regista David O. Russell. La sceneggiatura è stata firmata da Cambron Clark e Russell stava riscrivendo lo script prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori.

Sul grande schermo si racconterà la storia di Madden, determinato a diventare uno dei migliori allenatori di football americano di sempre. Dopo la vittoria del Super Bowl, lo stress ha iniziato a distruggerlo, allontanandolo dal lavoro dei suoi sogni.

Il film si concentrerà sull'amicizia con Al Davis, proprietario della squadra Oakland Raiders e sul modo in cui Madden è riuscito ad avere una seconda chance nella vita, continuando a dare spazio alla sua passione. John ha strestto un accordo televisivo, diventando un'icona delle telecronache e testimonial di numerosi marchi. Madden ha poi scritto una pagina importante della storia dei videogiochi con Madden NFL, che ha venduto un numero incredibile di copie.

Will Ferrell, recentemente, ha recitato in Barbie e nella miniserie The Shrink Next Door.