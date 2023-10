Will Ferrell improvvisa un dj set alla festa di una confraternita

Capita di ritrovarsi Will Ferrell che improvvisa un dj set alla festa della propria confraternita: è quanto è accaduto lo scorso weekend ai ragazzi della University of Southern California.

L'attore si è presentato a un party organizzato dalla confraternita Sigma Alpha Mu durante il weekend e ha suonato una serie di hit vestito come si deve con un cappellino USC girato all'indietro e gli occhiali da sole.

Sono apparsi online dei video in cui Ferrell fa scatenare la folla con brani come "N****s in Paris" di Jay-Z e Kanye West, "Eye of the Tiger" dei Survivor e "Mr. Brightside" dei The Killers. A un certo punto, tira fuori anche una pistola portatile per la nebbia.

Nel 2003, Will Ferrell ha recitato nel film Old School nel ruolo di Frank The Tank, un uomo di 30 anni che fonda una confraternita con i suoi amici (Luke Wilson e Vince Vaughn) per rivivere i giorni di gloria. Anche 20 anni dopo, sembra che abbia ancora la stoffa per fare festa con i ragazzi del college.

Ferrell è un ex studente della USC che si è laureato nel 1990 prima di unirsi al gruppo di improvvisazione The Groundlings e diventare uno dei membri più memorabili del cast del Saturday Night Live. Mentre frequentava la scuola, era membro della confraternita Delta Tau Delta.

Quest'anno è reduce dal successo mondiale di Barbie di Greta Gerwig.