Wicked, Universal smentisce le voci online: "Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno avuto lo stesso salario"

Universal Pictures ha voluto porre fine alle voci apparse su internet riguardanti una differenza nel salario ricevuto da Ariana Grande e Cynthia Erivo per recitare nel film Wicked.

Un post su Reddit aveva sostenuto che le interpreti di Glinda ed Elphaba avessero guadagnato una cifra molto diversa per recitare nell'adattamento del popolare musical.

La smentita dei produttori di Wicked

Un portavoce dello studio ha ora dichiarato: "Le notizie di una disparità nel salario tra Cynthia Erivo e Ariana Grande sono completamente false e si basano su assurdità condivise su internet. Le donne hanno ricevuto la stessa paga per il loro lavoro in Wicked".

Online era stato invece sostenuto che la star della musica avesse ottenuto 15 milioni di dollari per interpretare Glinda nel film diretto da Jon M. Chu, mentre la sua collega, che ha la parte di Elphaba nel progetto che porta sul grande schermo lo show cult di Broadway, avesse guadagnato solo 1 milione di dollari.

Le fonti di Deadline hanno confermato la dichiarazione dello studio .

Wicked, da Broadway al grande schermo: dietro le quinte del musical più atteso

Il feeling tra le star

Le due interpreti del film si sono incontrate per la prima volta a casa di Erivo, conversando per cinque ore, prima di mettersi alla prova cantando insieme dei brani alla presenza del regista Jon M. Chu. Ariana e Cynthia hanno subito stabilito il feeling giusto per portare in vita sullo schermo le due protagoniste della storia ambientata nel magico regno di Oz.

Wicked ha attualmente incassato circa 162.5 milioni di dollari in tutto il mondo, sfruttando un primo weekend nelle sale americane arrivato a quota 112.5 milioni di dollari e aggiungendo altri 15.8 milioni nella sola giornata di lunedì, stabilendo così un record per il mese di novembre negli Stati Uniti.