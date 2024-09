Wicked: svelata la durata del film che racconta la storia della Malvagia Strega dell'Ovest

C'è chi crede che Wicked: Part One possa concorrere agli Oscar, anche per la categoria di miglior film. In effetti la pellicola è entrata nella top 20 della classifica dei migliori film di Gold Derby, dove attualmente occupa il 17° posto.

Ora sappiamo tramite Fandango che il film costato 150 milioni di dollari, dura 2 ore e 40 minuti, ed è solo la prima parte. Il secondo capitolo uscirà il 26 novembre 2025.

Wicked è un adattamento dell'omonimo e popolarissimo musical di Broadway di Holzman e Schwartz, che utilizza i personaggi de Il Mago di Oz. La versione cinematografica è interpretata da Cynthia Erivo e Ariana Grande, con Jonathan Bailey, Ethan Slater, Jeff Goldblum e Michelle Yeoh in ruoli secondari. L'uscita è prevista per il 22 novembre.

La trama del film

Wicked racconta la storia di come una timida donna dalla pelle verde di nome Elphaba diventi un'allegra cattiva con un'avversione per l'acqua che abbiamo conosciuto per la prima volta ne Il mago di Oz. Erivo interpreta Elphaba, che alla fine diventerà la Strega cattiva dell'Ovest, mentre la megastar del pop Grande interpreterà Glinda, alias Strega buona dell'Est.

Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo in una scena

Dopo due decenni come uno dei musical più amati e duraturi sul palcoscenico, Wicked debutta sul grande schermo in questa stagione natalizia. La storia mai raccontata delle streghe di Oz, è interpretata da Erivo, vincitrice di Emmy, Grammy e Tony (Harriet, Il colore viola a Broadway), nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, che deve ancora scoprire il suo vero potere, e da Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una giovane donna popolare, dotata dal privilegio e dall'ambizione, che deve ancora scoprire il suo vero cuore.

Le due si incontrano come studentesse della Shiz University nella fantastica Terra di Oz e stringono un'improbabile ma profonda amicizia. Dopo un incontro con il meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a un bivio e le loro vite prendono strade molto diverse. Il desiderio di popolarità di Glinda la vede sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba a rimanere fedele a se stessa e a coloro che la circondano avrà conseguenze inaspettate e sconvolgenti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le vedranno infine realizzare i loro destini come Glinda la Buona e la La Malvagia Strega dell'Ovest.