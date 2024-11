Wicked, gli spettatori vogliono che i fan smettano di fare foto allo schermo: "L'educazione è morta"

Da quando Wicked è sbarcato nelle sale lo scorso weekend, fotogrammi e scene dell'attesissimo film musical sono trapelati su tutti i social media, scatenando un dibattito online sul comportamento corretto da tenere all'interno di una sala cinematografica.

Il dibattito è esploso dopo che un utente ha condiviso su X una foto del film scattata mentre lo guardava al cinema e ha incoraggiato gli altri a fare lo stesso, scrivendo: "Mostratemi le vostre foto di Wicked".

In risposta a questa richiesta, che è stata visualizzata oltre 18 milioni di volte, alcune persone hanno risposto condividendo le foto che hanno scattato dall'interno della sala, compresi scatti alle star Ariana Grande e Cynthia Erivo, ma hanno anche diffuso spoiler della scena finale del film.

La denuncia degli spettatori

Alcuni spettatori infastiditi, nel frattempo, hanno definito questa serie di post "vergognosi" e "illegali", con alcuni che hanno persino taggato il distributore del film, la Universal Pictures, chiedendogli di "fare la sua parte e cancellare questi messaggi" dal web. Altri hanno taggato società cinematografiche come AMC e Regal, chiedendo loro di "cacciare queste persone dal cinema".

"Il galateo del cinema è morto", ha scritto un utente che ha citato il post, mentre la catena di cinema Alamo Drafthouse ha offerto un'alternativa alla condivisione di filmati ripresi dai fan all'interno dei cinema: "Oppure, non fatelo".

"PER FAVORE, SPEGNETE IL VOSTRO TELEFONO. È una semplice questione di rispetto", ha chiesto un altro utente. "Rispetto per i vostri compagni spettatori. Rispetto per le centinaia di persone che si sono impegnate nella realizzazione del film". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Wicked.