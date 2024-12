Wicked: il regista Jon M. Chu sulla scena tagliata ambientata nel treno

Il regista Jon M. Chu ha commentato la scena tagliata che mostrava Marvelous all'interno del treno e permetteva di vedere i dettagli dell'incredibile lavoro compiuto dagli scenografi.

Il filmmaker, intervistato dal sito Comingsoon.net, ha ammesso il suo dispiacere nel dover sacrificare quel momento.

Il regista su una delle scene tagliate di Wicked

Chu, parlando della scena di Wicked che gli spettatori non hanno potuto vedere nelle sale, ha ammesso: "Il fatto è che non ha penalizzato il montaggio. Ha fatto soffrire il mio cuore perché amo queste cose. Queste ragazze erano così in connessione con questi personaggi che avrei potuto metterle in ogni situazione ed era interessante vedere come si evolveva il rapporto".

Cynthia Erivo e Ariana Grande in Wicked

Il regista ha poi parlato in modo specifico della sequenza tagliata dichiarando: "Il treno, in modo specifico, è stato così grandioso perché le abbiamo fatte guardare fuori dal finestrino e abbiamo visto tutte le diverse aree di Oz che non possiamo mai vedere in altre parti del film".

Wicked, da Broadway al grande schermo: dietro le quinte del musical più atteso

La scena è però stata tagliata perché non aggiungeva molto al montaggio finale: "Vuoi semplicemente andare avanti. Il treno arriva, e vuoi che arrivino alla Città di Smeraldo perché abbiamo ancora molti posti dove andare. Abbiamo ancora un'altra ora di film. Quindi si è sempre arrivati a quel punto in cui si pensa 'Non tiriamoci indietro. Facciamole arrivare lì perché abbiamo molte cose interessanti in arrivo'".

Jon M. Chu ha sottolineato che uno degli aspetti positivi dell'uscita in homevideo dei film è che si possono mostrare i momenti tagliati durante il montaggio, condividendo anche le sequenze sacrificate per motivi legati alla durata o alla fluidità della narrazione.