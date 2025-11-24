Wicked - Parte 2, il regista commenta la storia dell'Omino di latta, chiarendo alcuni dubbi dei fan

Il regista di Wicked - Parte 2 ha risposto ad alcuni dubbi degli spettatori riguardanti la storia dell'Omino di latta, personaggio legato all'arrivo di Dorothy nel regno di Oz.

Se non avete ancora visto il film, ovviamente, non proseguite con la lettura perché la notizia contiene degli spoiler sulla storia .

Chi è l'Omino di latta nel film

Nel film Wicked - Parte 2, di cui potete leggere la nostra recensione, si vede Glinda (Ariana Grande) mentre osserva un gruppo di cittadini di Oz mentre acclamano quattro 'cacciatori di streghe', tra cui l'Omino di latta che giura che sarà spietato mentre cercherà di trovare e sconfiggere Elphaba (Cynthia Erivo).

La reazione della protagonista è piuttosto sconvolta e online tra i fan c'è chi si è chiesto se sia a conoscenza della vera identità del personaggio.

L'Omino di Latta è infatti Boq (Ethan Slater) che è stato trasformato da Elphaba per salvarlo dopo un incantesimo di Nessarose (Marissa Bode) dalle conseguenze drammatiche. Boq si risveglia e, pieno di rabbia e confusione a causa della sua nuova situazione, incolpa Elphaba.

Wicked: For Good, una scena del film

La spiegazione del regista

Jon M. Chu, intervistato da Entertainment Weekly, ha ora spiegato: "Non mi piace dare un'interpretazione esatta... Ma sì, nella mia mente, Glinda sa che è Boq".

Il regista ha aggiunto: "Penso che lo riconosca, vede chi è dai suoi occhi. Penso ci sia inoltre qualcosa che la porta a chiedersi: 'Cosa è diventato questo mondo che conoscevo?".

Chu, inoltre, ha fatto notare che Boq, durante March of the Witch Hunters, incrocia lo sguardo di Glinda e si gira dall'altra parte: "Quel momento in cui la guarda e poi si volta, quello è lui che dichiara di non avere più bisogno di lei, perché ha una nuova famiglia fondata sull'odio che è più forte dell'amore per lui. Quello, per me, era un momento importante".