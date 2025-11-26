Wicked - Parte 2, Ariana Grande e Jonathan Bailey erano protagonisti di una scena tagliata 'molto romantica'

La sceneggiatrice di Wicked - Parte 2 ha rivelato l'esistenza di una scena tagliata che aveva come protagonisti Ariana Grande e Jonathan Bailey, gli interpreti di Glinda e Fiyero.
Dana Fox, in un'intervista rilasciata a Deadline, ha infatti dichiarato che gli spettatori non hanno visto un momento molto romantico tra i due personaggi.
Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni : la notizia contiene spoiler!
La scena tagliata dal film
Dana Fox, parlando del film Wicked - Parte 2, ha dichiarato: "C'era una scena con Fiyero e Glinda che abbiamo tagliato e in cui si baciavano. Era romantica e meravigliosa, ma un po' troppo appassionata".
La scena interpretata da Jonathan Bailey e Ariana Grande avrebbe infatti causato qualche problema con gli eventi al centro della trama.
La sceneggiatrice del lungometraggio campione di incassi ha ammesso: "Vederla avrebbe reso troppo difficile guardarlo mentre prende la scelta di stare con Elphaba a rendeva complicato accettare che Elphaba se ne andasse con lui".
I motivi del taglio
Fox ha quindi continuato a parlare della necessità di eliminare la scena: "Era troppo reale il fatto che lui e Glinda stanno veramente provando qualcosa insieme. Era come una sensazione che lui la amasse davvero, che si preoccupa molto per lei. Ma è un modo diverso di volerle bene".
Dana non ha rivelato in che punto del film avrebbe dovuto essere inserita la sequenza, che definisce 'troppo romantica', ma ha ribadito: "Non potevamo usarla perché era: 'Non possiamo conoscere quei dettagli perché in quel caso saremmo sconvolti quando non la sceglie alla fine. E poi odieremmo Elphaba, Glinda e Fiyero'. Quindi penso sia stato un buon taglio perché era semplicemente troppo adorabile da poter sopportare".
I fan, probabilmente, potranno vedere la scena tagliata quando Wicked - Parte 2 arriverà in formato homevideo e permetterà agli spettatori di accedere a contenuti extra. Sarà quindi interessante scoprire se anche gli spettatori saranno d'accordo con la scelta presa in fase di montaggio.