Wicked - Parte 1 negli Stati Uniti cambia la data di uscita ed evita lo scontro con Oceania 2

Wicked - Parte 1 debutterà prima del previsto sugli schermi americani: Universal ha infatti anticipato la data di uscita di 5 giorni, non dovendo così scontrarsi direttamente nei cinema con Oceania 2.

L'appuntamento è quindi ora in programma negli Stati Uniti il 22 novembre, non più il 27.

Il nuovo scontro ai box office

La concorrenza che affronterà la prima parte dell'adattamento del musical di Broadway è rappresentata ora da Il Gladiatore 2, il sequel diretto da Ridley Scott con star Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Joseph Quinn.

Universal forse ha considerato che il target a cui punta Wicked - Part One ha più di un punto in comune con quello di Oceania 2, mentre potrebbe avere più chance di sovrapporsi nella programmazione delle sale contro il film ambientato nell'antica Roma.

Le protagoniste del film

Il lungometraggio, in precedenza, avrebbe dovuto arrivare nei cinema il 25 dicembre, giorno in cui debutteranno anche Mufasa: The Liong King e Sonic - Il Film 3.

La seconda parte di Wicked, invece, sarà distribuita dal 26 novembre 2025.

Da Mamma mia! a Moulin Rouge!, la rinascita del musical negli anni 2000

Cosa racconta Wicked

Il film è diretto da Jon M. Chu e prodotto da Marc Platt. Il film vedrà Cynthia Erivo (Harriet, The Color Purple di Broadway) nel ruolo di Elphaba, una giovane incompresa a causa della sua insolita pelle verde, ancora ignara del suo vero potere. Ariana Grande interpreta Glinda, una ragazza popolare, adornata dal privilegio e dall'ambizione, ancora alla ricerca della sua vera essenza.

Le due protagonista sono entrambe studentesse all'Università di Shiz nella fantastica Terra di Oz dove stringono un'amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a una svolta e le loro vite prendono strade molto diverse. La sete di popolarità di Glinda la porta ad essere sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a sé stessa e agli altri avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le porteranno infine a compiere i loro destini come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell'Ovest.