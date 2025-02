Wicked: Jon M. Chu rivela alcuni dettagli sul sequel dopo la vittoria ai Critics Choice Awards

Dopo il successo travolgente di Wicked, che continua a collezionare prestigiosi traguardi, il regista Jon M. Chu è già al lavoro sul sequel, Wicked: For Good.

In seguito alla vittoria ai Critics Choice Awards come miglior regista per Wicked, durante la cerimonia, Jon M. Chu ha condiviso alcuni dettagli su come la risposta del pubblico al film stia influenzando il suo approccio alla realizzazione del sequel.

Le parole del regista e l'ispirazione per il sequel

"Il feedback del pubblico ha influito sul fatto che, quando siamo tornati al montaggio, ci siamo resi conto che il pubblico stava davvero prestando attenzione a ogni dettaglio. Abbiamo pensato: 'Forse possiamo essere più sottili su alcuni punti', o 'forse non dobbiamo ricordare loro certe cose così esplicitamente'" ha spiegato Chu a Deadline dietro le quinte dei Critics Choice Awards.

Wicked: For Good, Ariana Grande e Jonathan Bailey sul set

Ha continuato: "Influisce assolutamente su tutto quello che stiamo facendo. Non pensavo che sarebbe stato così, ma entrando nel montaggio mi sento come se fossi più nella testa dei fan, mentre prima sentivamo il bisogno di coprire di più le basi per tutti".

Chu ha ammesso che la sua vittoria come miglior regista è stata una vera sorpresa, soprattutto dopo essere stato escluso dalle nomination agli Oscar di quest'anno, un argomento che ha toccato con ironia durante il suo discorso di accettazione. "Essere invitato ai Critics Choice Awards significa davvero tanto per me, personalmente".

Per quanto riguarda la trama, Chu non ha rivelato troppo su Wicked: For Good, dato che il film è tratto da un'IP già esistente, ma ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dalle protagoniste, Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo in una scena

"Se amate queste due donne, aspettatevi di vedere come evolverà la loro relazione. Vedrete quali vette possono raggiungere", ha detto. "Oz è più grande, più ampio. E, nell'epoca in cui viviamo, questo film parlerà in modo diretto del coraggio, delle scelte che dobbiamo affrontare e delle conseguenze, su chi diventiamo quando affrontiamo la verità".

Anche Cynthia Erivo, che interpreta Elphaba, ha condiviso qualche anticipazione sul sequel durante il red carpet: "È una parte davvero affascinante della storia, un po' più cupa, ma ugualmente significativa".