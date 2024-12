Wicked: in Kuwait vietate le proiezioni del film con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Il film Wicked, campione di incassi in tutto il mondo, è stato vietato in Kuwait e la causa potrebbe essere la presenza di attori LGBTQ.

Il film Wicked sembra sia stato vietato nelle sale cinematografiche del Kuwait. Il motivo della sua assenza nella programmazione della nazione, secondo alcuni giornalisti che lavorano per la stampa locale, sarebbe la presenza di attori LGBTQ nel cast.

Il divieto di proiettare Wicked

In precedenza era stato Barbie, il campione di incassi con Margot Robbie e Ryan Gosling, a essere vietato nei cinema del Kuwait con la motivazione che bisogna proteggere "l'etica pubblica".

Attualmente non è stata comunicazione la causa della decisione presa nei confronti di Wicked, diretto da Jon M. Chu e scritto da Winnie Holzman e Dana Fox basandosi sul musical di Broadway ideato ispirandosi al romanzo scritto da Gregory Maguire.

In Kuwait, oltre al film dedicato all'iconica bambola della Mattel, era stato recentemente vietato anche l'horror Talk To Me a causa della presenza nel cast di un attore transessuale.

Una foto del cast di Wicked

Il successo ottenuto dal film

Tra gli interpreti di Wicked, oltre alle due protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo, ci sono anche Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum e Peter Dinklage.

Il film ha debuttato con un weekend a quota 114 milioni di dollari grazie alla presenza nella programmazione di 3888 sale americane, rimanendo alle spalle solo di Deadpool & Wolverine e Inside Out per quanto riguarda i migliori debutti nel 2024.

Wicked, recensione: il potere del grande musical

Il film racconta la storia inedita delle streghe di Oz. Cynthia Erivo è Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, ancora ignara del suo vero potere. Accanto a lei c'è Ariana Grande nei panni di Glinda, una ragazza popolare, adornata dal privilegio e dall'ambizione, ancora alla ricerca della sua vera essenza.

Le due giovani si incontrano come studentesse all'Università di Shiz nella fantastica Terra di Oz dove stringono un'amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a una svolta e le loro vite prendono strade molto diverse. La sete di popolarità di Glinda la porta ad essere sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a sé stessa e agli altri avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le porteranno infine a compiere i loro destini come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell'Ovest.