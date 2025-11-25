Wicked: For Good, l’attrice di Dorothy si rivela sui social: "Esperienza che mi ha cambiato la vita"

Nonostante un ruolo secondario nel film, Bethany Weaver ha vissuto un'importante esperienza sul set di Wicked: For Good, secondo capitolo del dittico di Jon M. Chu, nel quale interpreta brevemente Dorothy.

Il personaggio, famoso in tutto il mondo per la performance di Judy Garland ne Il mago di Oz, non è al centro delle dinamiche di Wicked ma appare brevemente in una scena del sequel.

L'attrice di Dorothy racconta l'esperienza in Wicked: For Good

"Questa è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato in molti modi e, cosa più importante, per sempre" ha scritto Weaver accanto alle foto dal dietro le quinte del set di Wicked: For Good.

"È stato un onore portare avanti l'eredità delle brillanti donne prima di me che hanno indossato queste scarpe e intrapreso la strada di mattoni gialli. Spero di averle rese fiere. Grazie per la quantità immensa di amore, messaggi gentili e supporto da parte di tutti i miei amici e familiari e dei gloriosi fan di Wicked, vi amo tutti così tanto!" conclude Weaver.

L'attrice, praticamente esordiente sul grande schermo, ha ringraziato anche tutto il cast tecnico e la troupe per il lavoro sul set e in particolare il regista Jon M. Chu: "Un enorme grazie al miglior fillmmaker di tutti i tempi per avermi scelta come tua Dorothy in questo meraviglioso universo 'wicked' chiamato Oz. Grazie per aver contribuito a dare inizio al mio inizio".

La presenza di Dorothy in Wicked: For Good

Il racconto di Wicked: For Good si svolge in contemporanea con quello de Il mago di Oz, e proprio come nel musical di Broadway, Dorothy non si vede in Wicked e nella versione cinematografica la si nota soltanto mentre percorre il Sentiero di Mattoni Gialli presentandosi di fronte al Mago che le ordina di portargli la scopa della Strega Cattiva quando sarà sconfitta.

Grande successo per Wicked - Parte 2 con un debutto soltanto negli USA da 150 milioni di dollari. Si tratta della più grande apertura cinematografica della storia per un adattamento di un testo di Broadway.