Wicked: svelati i set LEGO dedicati al film tratto dal celebre musical

LEGO ha svelato i dettagli dei set dedicati a Wicked, il film tratto dal popolare musical in arrivo a ottobre nelle sale.

In attesa dell'arrivo nelle sale del film Wicked, distribuito da Universal Pictures a novembre 2024, il gruppo LEGO ha presentato i quattro set ispirati alla storia raccontata nel musical.

I fan potranno acquistare i progetti da costruire con gli iconici mattoncini dal 1º ottobre 2024, ricreando così nelle proprie case le avventure di Glinda ed Elphaba, del Mago e degli altri personaggi.

Cosa racconterà Wicked

L'adattamento del musical racconterà l'inedita storia delle streghe di Oz. Le protagoniste di Wicked - Part One sono Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, che deve scoprire il suo vero potere, e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, una ragazza popolare, privilegiata e ambiziosa, che deve ancora trovare la sua essenza. Mentre stringono un'improbabile amicizia, le loro straordinarie avventure le porteranno a realizzare il loro destino come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell'Ovest.

Con il set LEGO Wicked Personaggi di Elphaba e Glinda, i fan possono scansionare un QR code e ascoltare così l'iconica melodia del brano Defying Gravity, tratta dal film, mentre giocano. Il set include diversi accessori per i due personaggi, come la scopa di Elphaba e la borsetta e la corona di Glinda. Una base trasforma poi il set in un classico modello da esposizione.

Wicked: il set LEGO Personaggi di Elphaba e Glinda

Wicked: una foto del set LEGO Personaggi di Elphaba e Glinda

Gli appassionati di Wicked potranno inoltre rivivere le scene iconiche del film con set come LEGO Wicked Benvenuti nella città di Smeraldo, che offre una vista magica della Città di Smeraldo e include cinque mini-doll ispirate a Glinda, Elphaba, Il Mago, Madame Morrible e Fiyero.

Wicked: il set LEGO Benvenuti nella città di Smeraldo

Wicked: una foto del set LEGO Benvenuti nella città di Smeraldo

Il set LEGO Wicked Il dormitorio di Glinda ed Elphaba ricrea poi l'iconica location della storia con una valigia piena di particolari che si apre per diventare la stanza del dormitorio delle due ragazze. Scansionando il QR code nascosto nel set i fan potranno ascoltare la canzone Popular, tratta dal film e far 'ballare' i personaggi, costruendo e inventando nuove storie.

Wicked: il set LEGO Il dormitorio di Glinda ed Elphaba

Wicked: una foto del set LEGO Il dormitorio di Glinda ed Elphaba

Il set LEGO Wicked Glinda, Elphaba e Nessarose all'Università di Shiz, infine, èpermetterà di accompagnare Glinda sulla barca a vela, che presenta bellissimi dettagli dorati e una vela di colore rosa, e farla arrivare per la prima volta alla più prestigiosa università di tutto Oz. Il modello include l'edificio universitario a due piani, balconi, spazi di studio e molti altri dettagli. Nell'edificio, Glinda trova Elphaba e Nessarose, la sorella di Elphaba.

Wicked: il set LEGO Glinda, Elphaba e Nessarose all'Università di Shiz

Wicked: una foto del set LEGO Glinda, Elphaba e Nessarose all'Università di Shiz

Raquel Ojeda Gregorio, LEGO Wicked Design Lead presso il Gruppo LEGO, ha dichiarato: "Sono veramente entusiasta di poter finalmente svelare la nostra linea di set LEGO Wicked. Sono una grande fan della storia, quindi è stato un onore far parte di un team straordinario per ricreare alcune delle location uniche, dei personaggi e delle trame del magico mondo di Oz. Abbiamo scelto alcuni dei momenti più toccanti del film, così che i fan possano portare a casa una parte della storia e sfidare la gravità, come dice la famosa canzone, utilizzando i mattoncini LEGO".

I dettagli dei set

Benvenuti nella città di Smeraldo

Prezzo €99.99

Pezzi: 945

Dimensioni: Altezza: 39 cm, Larghezza: 37 cm, Profondità: 13 cm

Personaggi di Elphaba e Glinda

Prezzo: €54.99

Pezzi: 558

Dimensioni: Altezza di Glinda: oltre 14 cm, Altezza di Elphaba: oltre 13 cm

Il dormitorio di Glinda ed Elphaba

Prezzo: €69.99

Pezzi: 740

Dimensioni: Altezza: 20 cm, Larghezza: 18 cm, Profondità: 11 cm

Glinda, Elphaba e Nessarose all'Università di Shiz