Wicked: Cynthia Erivo ha dormito soltanto '2 o 3 ore a notte' durante le riprese del film

Cynthia Erivo ha partecipato ad una sessione di Q&A moderata da Kristen Bell al Ted Mann Theatre dell'Academy Museum di Los Angeles e ha parlato della sua esperienza sul set di Wicked di Jon M. Chu.

L'attrice ha ricevuto incredibili elogi per la sua performance nel film al fianco di Ariana Grande, in cui ha interpretato Elphaba, la futura Malvagia Strega dell'Ovest de Il mago di Oz.

Poco sonno

"Penso di correre consapevolmente verso cose che mi impegnano sia fisicamente che mentalmente, perché credo che il corpo e la mente siano intrinsecamente, davvero intrinsecamente collegati" ha esordito Erivo.

L'attrice ha raccontato di preferire l'ambiente casalingo alle uscite:"Di mio non bevo, non fumo, non mangio carne né faccio niente di simile. Mi dispiace, sono molto noiosa e sto a casa. Rimango al chiuso e cerco di sfruttare quei momenti in cui posso effettivamente riposare. Non dormo molto quando faccio queste cose, quindi le due o tre ore che riesco a dormire cerco di farle di buona qualità".

Riprese impegnative

Cynthia Erivo ha dichiarato di aver vissuto un'esperienza molto intensa ma anche impegnativa sul set del film diretto da Jon M. Chu, che le sta regalando enorme successo in tutto il mondo.

Nel cast dell'adattamento cinematografico del famoso e rinomato musical di Broadway, oltre a Cynthia Erivo e Ariana Grande, sono presenti anche Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Andy Nyman, Bowen Yang e Keala Settle.