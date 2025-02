Wicked: Cynthia Erivo e Ariana Grande si esibiranno live per la prima volta agli Oscar 2025

Ariana Grande e Cynthia Erivo, entrambe nominate agli Oscar 2025 per la loro performance in Wicked, si esibiranno durante la cerimonia degli Oscar, in programma la prossima domenica (in Italia nella notte tra domenica e lunedì).

Inoltre, Doja Cat, Lisa delle Blackpink, Queen Latifah e Raye prenderanno parte a "esibizioni che celebrano la comunità cinematografica e alcune delle sue leggende" durante la diretta degli Oscar, secondo quanto riferito dall'Academy. La cerimonia vedrà anche un'apparizione speciale della Los Angeles Master Chorale.

Anche se non si sa ancora quale canzone o quali canzoni Grande ed Erivo eseguiranno - le opzioni includono, naturalmente, "Popular", "Defying Gravity", "What Is This Feeling?" o un medley di queste - pare che saranno loro a dare il via allo show.

Gli Oscar puntano a un aumento degli ascolti grazie a Wicked

Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo in una sequenza del film

In precedenza, il sito Puck aveva riferito che "l'Academy e i produttori esecutivi Raj Kapoor e Katy Mullan hanno deciso di aprire lo show con un medley di Wicked". Kapoor e Mullan possono anche aver deciso questo, ma fonti vicine alla trasmissione e a entrambe le attrici hanno affermato all'Hollywood Reporter che all'epoca le trattative non si erano ancora concluse, ed è per questo che Erivo ha categoricamente negato che la cosa fosse prevista.

Oscar 2024: Ariana Grande

Ma da allora tutti sono stati coinvolti, il che ha senso: l'Academy e il suo partner radiotelevisivo ABC prevedono un probabile aumento degli ascolti grazie alla presentazione delle star di uno dei più grandi blockbuster del 2024, ed Erivo, Grande e l'intero team di Wicked non potrebbero avere pubblicità migliore in vista del prossimo sequel del film, Wicked: For Good.

Di seguito le canzoni nominate agli Oscar di quest'anno: "El Mal" e "Mi Camino" di Emilia Pérez, "Like a Bird" di Sing Sing, "Never Too Late" di Elton John: Never Too Late e "The Journey" di The Six Triple Eight.