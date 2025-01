Ariana Grande svela la sua reazione alla nomination agli Oscar 2025: "Non riesco a smettere di piangere"

Ariana Grande ha svelato la sua reazione alla notizia di aver ottenuto una nomination agli Oscar 2025.

La star della musica, interprete di Glinda nell'adattamento del musical di Broadway, ha rivelato a Variety che si trova attualmente a Londra e non riesce a smettere di piangere.

La reazione alla nomination di Ariana Grande

Rivelando cosa stava facendo al momento dell'annuncio delle nomination assegnate dai membri dell'Academy, Ariana Grande ha raccontato: "Ero appena uscita dalla vasca da bagno". Dopo essere stata interrotta da una telefonata della sua terapista che voleva congratularsi con lei, l'attrice e cantante che ha ottenuto uno dei ruoli da protagonista in Wickedha ammesso: "Non so nemmeno cosa dire: è davvero complicato parlare. Ho appena finito una telefonata con mia madre, i miei migliori amici e Kristin Chenoweth. E ho mandato messaggi per tutta la mattina a Cynthia Erivo e Jon M. Chu".

Ariana in Wicked

Ariana ha quindi ricordato: "Ho iniziato a piangere. Non ho smesso di piangere da quel momento, è stato realmente emozionante".

Il fatto che a pronunciare il suo nome sia stato Bowen Yang, sua ex co-star, ha reso tutto ancora più speciale: "Gli voglio così tanto bene, è uno dei miei migliori amici al mondo. E aveva un look così chic. Semplicemente il fatto che la sua energia ne abbia fatto parte è speciale. Mi aveva scritto poco prima per augurarmi buona fortuna, e una settimana fa per dirmi: 'Ho appena scoperto che farò questa cosa e non vedo l'ora, o almeno spero, di pronunciare il tuo nome'".

Il fatto che anche Cynthia Erivo sia stata nominata, secondo Ariana, dimostra l'incredibile lavoro compiuto nel realizzare i film di Wicked: "Sembra che Kristin e Idina Menzel ci abbiano passato, come un testimone, la bacchetta e la scopa. Sono state nominate insieme per i Tony, e ora io e Cynthia abbiamo questo riconoscimento insieme".

La mancata nomination come Miglior Regista

Il fatto che il regista Jon M. Chu non abbia ottenuto una nomination, secondo la star di Wicked, non diminuisce in nessun modo il valore del suo lavoro: "Assolutamente nulla di tutto questo sarebbe potuto accadere senza la sua leadership, la sua brillantezza, empatia e capacità di comprendere gli altri".

Ariana Grande, tuttavia, non ha ancora deciso chi porterà con lei sul red carpet degli Oscar e ha ammesso che è ancora troppo presto per pensarci.