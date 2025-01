Christopher Nolan amplia il cast stellare della sua Odissea: ecco chi entra nel progetto

Il cast della prossima epica di Christopher Nolan continua a crescere. Dopo la collaborazione in Oppenheimer, il regista ha scelto di inserire Benny Safdie anche nel suo prossimo progetto, un adattamento cinematografico dell'Odissea di Omero.

L'attore, che si è unito a un gruppo stellare di attori che comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron, interpreterà uno dei ruoli principali di questo ambizioso film.

Safdie, che ha recentemente concluso le riprese di Happy Gilmore 2 insieme ad Adam Sandler, vedrà presto il suo debutto alla regia con The Smashing Machine, un biopic sul lottatore di MMA Mark Kerr, interpretato da Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

Anche se il grande pubblico lo conosce principalmente per il lavoro svolto alla regia con il fratello Josh, Benny Safdie ha costruito una carriera solida anche come attore, con apparizioni in film come Ci sei Dio? Sono io, Margaret e Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

Tutto quello che sappiamo sul prossimo film di Nolan

Lo scorso mese, la Universal ha ufficializzato che il prossimo film di Christopher Nolan, già vincitore di un Oscar, sarà un adattamento del celebre poema epico di Omero.

Oppenheimer: Edward Teller interpretato da Benny Safdie

"Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, sarà un'epopea d'azione mitica, girata in tutto il mondo con la più avanzata tecnologia cinematografica IMAX", ha dichiarato lo studio. "Il film porterà per la prima volta la leggendaria saga di Omero sugli schermi IMAX e debutterà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026".

Il poema, scritto intorno all'VIII secolo a.C., è uno dei capisaldi della letteratura occidentale. Racconta il lungo e pericoloso viaggio di Odisseo, re di Itaca, di ritorno dalla guerra di Troia. Tra i temi principali spiccano l'eroismo, la lealtà, l'ingegno e la lotta contro il destino divino. Il racconto include episodi leggendari come l'incontro con il ciclope Polifemo, il canto delle sirene e la magia della dea Circe, culminando nel ricongiungimento con la sua amata Penelope.

Le riprese di The Odyssey sono previste per il mese prossimo, e rappresenteranno il secondo progetto di Nolan con la Universal, dopo Oppenheimer. La data di uscita, fissata per il 2026, si inserisce nella tradizione di Nolan di pianificare con largo anticipo i suoi grandi lavori, come già accaduto con il suo dramma storico interpretato da Cillian Murphy.