Lupita Nyong'o: "Dopo l'Oscar mi offrivano solo ruoli da schiava"

La star di 12 anni schiavo ha raccontato di aver dovuto faticare per recitare in ruoli differenti da quello che le ha regalato il successo a Hollywood.

Intervistata da CNN Inside Africa, Lupita Nyong'o ha raccontato di essere rimasta particolarmente scioccata dalle offerte ricevute in seguito alla vittoria dell'Oscar alla miglior attrice non protagonista per 12 anni schiavo.

Grazie al ruolo della schiava Patsey nel film di Steve McQueen, Nyong'o ottenne il plauso della critica e del pubblico ma continuò a ricevere offerte di ruoli praticamente identici.

Lupita Nyong'o continuava a ricevere offerte di ruoli da schiava

"Dopo aver vinto quell'Oscar, penseresti: 'Oh, ora avrò ruoli da protagonista qua e là'" ha dichiarato l'attrice. Invece, le cose andarono diversamente.

"Mi dicevano 'Lupita, vorremmo che tu interpretassi un altro film in cui sei una schiava, ma questa volta sei su una nave di schiavi'. Questo è il tipo di offerte che ricevevo nei mesi successivi alla vittoria del mio Oscar".

Lupita Nyong'o in una scena di 12 anni schiavo

Era un periodo molto delicato per la star, che ha dovuto tapparsi le orecchie su quello che si diceva in giro a Hollywood su di lei: "C'erano analisi e riflessioni sul tema: 'È questo l'inizio e la fine della carriera di questa donna nera africana dalla pelle scura?' Ho dovuto rendermi sorda a tutti quei pontificatori perché, alla fine dei conti, io non sono una teoria; sono una persona reale".

L'obiettivo di Lupita Nyong'o di combattere gli stereotipi

L'attrice di Black Panther ha spiegato il suo punto di vista sulla carriera: "Mi piace essere una guerriera gioiosa nel cambiare i paradigmi di ciò che significa essere africani, e se questo significa che lavoro un progetto in meno all'anno per assicurarmi di non perpetuare gli stereotipi che ci si aspetta dalle persone del mio continente, allora lo farò".

Ad Harper's Bazaar, la star ha dichiarato di preferire dedicare il proprio tempo alla creatività: "Ci sono così tante richieste nelle nostre vite oggi, per me c'è davvero molto lavoro amministrativo, molte email a cui rispondere, piatti nel lavandino! Tutto questo può portarmi via molta della mia vitalità".

Lupita Nyong'o vinse il premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il film 12 anni schiavo di Steve McQueen, al fianco di Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender e Paul Dano.